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Política

TSE admite ação do Novo contra chapa Lula-Alckmin por abuso de poder político

Ricardo Villas Bôas Cueva determinou que os investigados sejam notificados para que possam apresentar sua defesa no prazo de cinco dias

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 19h05 | Atualizado em 5 nov 2026, 19h12
Geraldo Alckmin e Lula
Lula e Alckmin na Conferência Nacional do Trabalho, em março deste ano  (Paulo Pinto/Agencia Brasil/Divulgação)
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TSE admite ação do Novo contra chapa Lula-Alckmin por abuso de poder político Priorize VEJA no Google

O corregedor -geral do TSE, Ricardo Villas Bôas Cueva, considerou que a ação apresentada pelo Novo contra a chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin por abuso de poder político nas eleições preenche os requisitos legais para ser admitido.

Além do reconhecimento do abuso de poder político, o Novo solicita a cassação dos registros ou diplomas dos investigados e a declaração de inelegibilidade de Lula e Alckmin por oito anos.

Em decisão proferida nesta quinta-feira, o ministro determinou que os investigados sejam notificados para que possam apresentar sua defesa no prazo de cinco dias.

Depois dessa etapa, o magistrado baterá o martelo sobre a continuidade ou o arquivamento do processo.

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Caso Cueva opte por manter o processo aberto, haverá oitiva com testemunhas e provas serão coletadas para que se verifique se há elementos que comprovem eventual abuso poder político pela chapa encabeçada pelo petista.

De acordo com a ação do Novo, o governo Lula editou 35 atos normativos, entre medidas provisórias e decretos, entre 1 de janeiro e 16 de outubro deste ano, que configurariam a criação ou a ampliação de benefícios. O partido alega que as iniciativas tiveram um impacto estimado de 73 bilhões de reais.

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“A lei não permite que um governo gaste R$ 100 bilhões para comprar uma eleição. Não se pode permitir que o dinheiro do contribuinte e a estrutura do Estado sejam utilizados dessa forma. O Novo levou ao TSE fatos concretos e um conjunto de documentos que apontam para uma nítida distorção da disputa eleitoral. O TSE tem o dever de julgar com rigor os abusos cometidos por Lula. Democracia exige eleições livres, equilíbrio e respeito à legislação”, argumentou o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro.

Na petição, a legenda sustenta que a concentração de medidas em ano eleitoral, a proximidade com o pleito e o alcance dos benefícios indicam possível desvio de finalidade.

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A sigla de Ribeiro cita o reajuste do Bolsa Família, anunciado às vésperas do primeiro turno da corrida presidencial.

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