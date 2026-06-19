Trump diz que não se importa com Lula: ‘Pessoa muito volátil’

Líder dos Estados Unidos, Donald Trump mencionou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em entrevista concedida nesta sexta-feira, 19, ao site Axios.

“Você tem líderes [mundiais] muito diferentes. Eu assisti ao Brasil, cujo líder eu conheço um pouco. Temos algumas –ele é uma pessoa muito volátil”, disse Trump ao ser questionado sobre qual era a definição dele de um grande líder.

O entrevistador diz que Trump, salvo engano, não é fã de Lula. O presidente norte-americano continua: “Não sou fã nem não-fã. Eu não penso nele, para ser honesto. Não penso muito nele. Não poderia me importar menos. Mas ele é uma pessoa diferente agora, muito volátil. Eu assisti ao discurso dele. Foi muito volátil e tudo bem. São tipos diferentes.”

Lula fez declarações duras na última quarta-feira, 17, ao deixar a reunião do G7 na França, onde pediu para Trump não se meter nas eleições brasileiras. Pouco antes, o norte-americano havia dito em entrevista que o Brasil era um país “complicado politicamente” e se confundiu ao dizer que o “Bolsonaro Jr.” havia sido preso. No dia anterior, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro foi condenado a quatro anos de prisão por tentar interferir no julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não foi preso, no entanto.

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As falas marcam uma guinada em relação a pouco mais de um mês atrás, quando Lula foi recebido na Casa Branca e elogiado por Trump. Em 7 de maio, os dois almoçaram e fizeram uma reunião que durou mais que o esperado. Depois, o norte-americano disse que o encontro foi “produtivo” e que o brasileiro era “muito dinâmico”. Nas fotos oficiais, ambos aparecem sorridentes.