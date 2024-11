Tribunal de Justiça do Rio elege novo presidente e OAB/RJ terá mulher à frente pela primeira vez

A segunda-feira, 25, foi um dia de renovação para o Judiciário no Rio de Janeiro, com mudanças em tribunais e na seccional fluminense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). No Tribunal de Justiça do Estado, foi eleito presidente o desembargador Ricardo Couto de Castro para o biênio 2025/2026, enquanto o desembargador Claudio Mello Tavares, que também já liderou a Corte, conquistou uma vaga como titular do Tribunal Regional Eleitoral. A OAB/RJ, por sua vez, terá pela primeira vez uma presidente mulher, após a eleição de Ana Tereza Basilio.

Ricardo Couto de Castro foi eleito com 116 votos, e assumirá o lugar hoje ocupado pelo desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo. Com a vitória, Castro superou um influente membro do Judiciário fluminense, o ex-presidente da Corte Luiz Zveiter, que teve 65 votos. Vetada até o meio deste ano, a reeleição de um ex-mandatário do tribunal foi autorizada por meio de uma Emenda Constitucional promulgada no fim de setembro pelo Congresso, e cuja legalidade chegou a ser questionada pela Procuradoria-Geral da República.

Formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Castro tem pós-graduação pela Universidade de Coimbra e é desembargador do TJRJ desde fevereiro de 2008. O magistrado é presidente da 4ª Câmara de Direito Público, e assume o comando da Corte em fevereiro de 2025.

Primeira mulher à frente da OAB/RJ

Hoje vice-presidente da OAB do Rio, Ana Tereza Basilio teve mais de 31 mil votos, ou 60% dos votos válidos, e foi eleita a primeira presidente mulher da seccional fluminense. Com isso, vai comandar a entidade de 2025 até o fim de 2027.

Após a vitória, Basilio celebrou a conquista e ressaltou a importância de ser eleita em uma chapa cuja vice também é uma mulher, Sylvia Drummond, depois de 94 anos desde a fundação da OAB/RJ.