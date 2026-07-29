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Política

Treze pontos: a vantagem de Tarcísio sobre Haddad no 1º e no 2º turnos em SP

Levantamento foi divulgado nesta quarta-feira pelo instituto Paraná Pesquisas

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 06h45 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h30
Tarcísio de Freitas, à esquerda, com camisa preta, e Fernando Haddad, à direita, com terno escuro e camisa branca, ambos falando em microfones, em fundos distintos
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) (João Valério/Governo de SP/Paulo Pinto/Agência Brasil)
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Treze pontos: a vantagem de Tarcísio sobre Haddad no 1º e no 2º turnos em SP Priorizar nos meus resultados Google

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem treze pontos de vantagem sobre o seu principal rival, o ex-ministro Fernando Haddad (PT), segundo levantamento feito entre os dias 25 e 28 de julho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 29.

De acordo com a sondagem, o governador tem 48,5% das intenções de voto contra 35,1% do ex-ministro no primeiro turno. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. O atual levantamento não pode ser comparado com outros anteriores porque mudou a lista de candidatos na disputa.

Tarcísio e Haddad têm larga vantagem sobre os demais concorrentes, que somados pontuam menos de quatro pontos percentuais — isso aumenta a possibilidade de a disputa ser decidida no primeiro turno.

Siga

Os demais candidatos ao Palácio dos Bandeirantes são Vera Lucia (PSTU), que têm 1,7% das intenções de voto; Carlos Machado (PCB), que tem 1,1%; e Vivian Mendes (Unidade Popular), que têm 0,9% — veja o quadro completo abaixo.

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Paraná Pesquisas - São Paulo - primeiro turno - julho de 2026
Paraná Pesquisas – São Paulo – primeiro turno – julho de 2026 (Paraná Pesquisas/Reprodução)
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No caso de haver segundo turno, Tarcísio tem os mesmos treze pontos de vantagem sobre Haddad, mas agora com 51,8% das intenções de voto contra 38,3% do petista (veja quadro completo abaixo).

A vantagem é muito parecida com a dos últimos três levantamentos do instituto, mas ela é menor do que era em fevereiro, quando chegava a 26 pontos, o dobro da distância atual.

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Paraná Pesquisas - São Paulo - segundo turno - julho de 2026

Paraná Pesquisas – São Paulo – segundo turno – julho de 2026

Rejeição

Um problema para Fernando Haddad na disputa com Tarcísio de Freitas é a sua rejeição, que é maior que a do adversário. Segundo o Paraná Pesquisas, 42,9% dos eleitores dizem que não votariam de jeito nenhum no petista, enquanto 27,1% afirmaram o mesmo em relação ao governador atual de São Paulo.

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Gráfico de barras horizontais mostrando a Rejeição Eleitoral Estimulada para Governador. Fernando Haddad lidera com 42,9%, seguido por Tarcísio de Freitas com 27,1%. Vera Lúcia tem 9,8%, Carlos Machado 8,4% e Vivian Mendes 7,7%. 13,9% não sabem ou não opinaram, e 7,3% poderiam votar em todos. O texto superior informa que a pesquisa está registrada no TSE

Paraná Pesquisas – São Paulo – rejeição – julho de 2026

Pesquisa

O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 1.680 eleitores em 79 municípios do estado e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º SP-04624/2026.

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