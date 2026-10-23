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Política

Três pesquisas eleitorais divulgadas nesta sexta mostram a distância entre Flávio e Lula

Vox Brasil, Real Time Big Data e Ipespe apontam vantagens numéricas para candidatos diferentes

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 11h19 | Atualizado em 23 out 2026, 12h52
Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva
Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (Charles Vieira e Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Três pesquisas eleitorais divulgadas nesta sexta mostram a distância entre Flávio e Lula Priorize VEJA no Google

Três pesquisas eleitorais divulgadas nesta sexta-feira, 23, mostram que a disputa pela Presidência da República entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) segue em situação de empate técnico a dois dias do segundo turno. Os levantamentos dos institutos Vox Brasil, Real Time Big Data e Ipespe apontam vantagens numéricas para candidatos diferentes, mas as distâncias estão dentro das respectivas margens de erro.

Na pesquisa Vox Brasil, Lula aparece com 50,6% dos votos válidos, contra 49,4% de Flávio Bolsonaro. Já no Real Time Big Data, o senador registra 52%, ante 48% do presidente. No Ipespe, o candidato do PL tem 50,5%, enquanto o petista soma 49,5%. Os votos válidos excluem os brancos e nulos.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

A pesquisa Ipespe também mostra uma redução da distância entre os dois candidatos nas três rodadas realizadas pelo instituto. A vantagem numérica de Flávio, que era de 5,4 pontos percentuais na primeira pesquisa, diminuiu para um ponto na sondagem divulgada nesta sexta-feira. As oscilações, no entanto, ocorreram dentro da margem de erro.

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O que mostra a pesquisa Vox Brasil?

Lula mantém uma vantagem numérica de 1,2 ponto percentual sobre Flávio Bolsonaro entre os votos válidos, segundo o levantamento da Vox Brasil. A distância está dentro da margem de erro de 2,15 pontos percentuais.

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Em comparação com a rodada anterior, o presidente passou de 51% para 50,6%, enquanto o senador oscilou de 49% para 49,4%. As variações foram de 0,4 ponto percentual para cada candidato, sem alteração significativa no cenário.

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Quando considerados os votos totais, Lula registra 45,4% das intenções de voto, contra 44,3% de Flávio. Outros 6% dos entrevistados declaram voto branco ou nulo, e 4,3% não sabem ou não responderam.

Na pesquisa anterior, o petista tinha 46,4% dos votos totais e o candidato do PL, 44,6%. As oscilações entre as duas rodadas permaneceram dentro da margem de erro.

Como está a disputa no Real Time Big Data?

O levantamento do Real Time Big Data apresenta Flávio Bolsonaro numericamente à frente, com 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. A diferença de quatro pontos percentuais corresponde ao limite da margem de erro de dois pontos para cada candidato, configurando empate técnico.

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No cenário estimulado, considerando os votos totais, Flávio aparece com 49%, enquanto o presidente tem 45%. Brancos e nulos representam 5% dos entrevistados, e 1% não sabe ou não respondeu.

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Na modalidade espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, o senador registra 48%, contra 44% do petista.

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O levantamento também apresenta a evolução das intenções de voto ao longo da disputa. Segundo a série histórica do instituto, Flávio Bolsonaro registra uma trajetória de crescimento, enquanto Lula permanece no mesmo patamar desde junho.

O que revela a nova pesquisa Ipespe?

A terceira rodada da pesquisa Ipespe, realizada em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais (Abrapel), mostra Flávio Bolsonaro com 50,5% dos votos válidos, contra 49,5% de Lula. A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,6 pontos, para mais ou para menos.

Nos votos totais, em cenário estimulado, o senador registra 48% das intenções de voto, enquanto o presidente aparece com 47%. Brancos e nulos somam 3%, e outros 2% não sabem ou não responderam.

O resultado é semelhante ao observado na modalidade espontânea, em que Flávio tem 47% das menções, ante 46% de Lula. Nesse cenário, 3% declaram voto branco ou nulo, enquanto 4% não sabem ou preferem não responder.

A evolução das três rodadas mostra uma diminuição da vantagem numérica do candidato do PL. Na primeira pesquisa, Flávio tinha 52,7% dos votos válidos, contra 47,3% de Lula. Na segunda, os percentuais passaram para 51,2% e 48,8%, respectivamente. Agora, a diferença caiu para apenas um ponto percentual.

Embora a sequência indique uma aproximação numérica entre os candidatos, as movimentações ocorreram dentro da margem de erro dos levantamentos.

O que as pesquisas revelam sobre a rejeição dos candidatos?

Os levantamentos Vox Brasil e Real Time Big Data também mediram a rejeição aos presidenciáveis, mas apresentaram resultados distintos.

Na Vox Brasil, Flávio Bolsonaro registra rejeição de 47,1%, contra 44,8% de Lula. Outros 3,9% dizem rejeitar os dois candidatos, enquanto 2,2% afirmam não rejeitar nenhum deles.

no Real Time Big Data, o presidente aparece com rejeição numericamente superior à do senador: 36% contra 33%. O levantamento também mostra que 28% dos entrevistados rejeitam ambos os candidatos, enquanto 3% não rejeitam nenhum.

As diferenças entre os resultados não devem ser interpretadas como uma mudança direta na rejeição dos candidatos, uma vez que os levantamentos foram realizados por institutos diferentes, com metodologias próprias.

Quantos eleitores ainda podem mudar de voto?

A pesquisa Vox Brasil também investigou o grau de definição do eleitorado às vésperas do segundo turno.

Segundo o levantamento, 94,7% dos entrevistados afirmam que sua decisão de voto é definitiva. Outros 4,5% dizem que ainda podem mudar de candidato até a votação de domingo, 25.

Os percentuais indicam o grau de convicção declarado pelos eleitores no momento da entrevista, sem permitir antecipar eventuais mudanças de voto.

A pesquisa também identificou diferenças no desempenho dos candidatos entre segmentos do eleitorado. Lula registra 56,8% das intenções de voto no Nordeste, enquanto Flávio alcança 55,7% no Sul e 56,4% entre os evangélicos.

Como foram feitas as pesquisas desta sexta-feira?

A Vox Brasil entrevistou presencialmente 2.100 eleitores com 16 anos ou mais, entre 20 e 22 de outubro. A margem de erro máxima é de 2,15 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-03259/2026.

O Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todo o país entre 19 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, também com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-09670/2026.

O Ipespe realizou 1.500 entrevistas por telefone entre 20 e 22 de outubro. O levantamento tem margem de erro de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95,45%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-04350/2026.

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