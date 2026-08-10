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Política

Três diagnósticos sobre a disputa Lula x Flávio após pesquisa BTG/Nexus

Levantamento mostra Lula à frente no primeiro turno, mas cenário de segundo turno aponta empate técnico e reforça a competitividade de Flávio

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 21h59 | Atualizado em 10 ago 2026, 21h59
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Três diagnósticos sobre a disputa Lula x Flávio após pesquisa BTG/Nexus Priorizar nos meus resultados Google

A nova pesquisa BTG/Nexus indica uma disputa presidencial ainda marcada pela vantagem de Lula no primeiro turno, mas com uma diferença menor no confronto direto com Flávio Bolsonaro. No cenário inicial, Lula aparece com 40% das intenções de voto, contra 35% de Flávio. No segundo turno, a distância cai para três pontos: 47% a 44%, resultado considerado empate técnico. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Flávio Bolsonaro já ameaça Lula?

Segundo análise exibida no programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o primeiro diagnóstico da pesquisa é a competitividade de Flávio Bolsonaro. Na avaliação do editor de política de VEJA José Benedito da Silva, outros levantamentos vêm apontando uma direção semelhante, ainda que com diferenças nos percentuais. “Não há dúvidas sobre a competitividade do Flávio Bolsonaro e da resiliência dele”, afirmou.

José Benedito destacou que Flávio chega a esse cenário depois de enfrentar uma série de dificuldades mencionadas na conversa, entre elas episódios envolvendo Michelle Bolsonaro, a relação do candidato com o banqueiro Daniel Vorcaro, dificuldades de apoio político e o tarifaço. Para o editor, o resultado evidencia que Flávio permanece competitivo e representa uma ameaça à tentativa de reeleição de Lula.

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Por que os demais candidatos patinam?

O segundo diagnóstico apontado por José Benedito é a dificuldade dos candidatos que aparecem fora da dupla formada por Lula e Flávio Bolsonaro. No levantamento apresentado por Marcela Rahal, Ronaldo Caiado tem 5%, Renan Santos, 4%, Romeu Zema, 3%, e os demais nomes testados aparecem com percentuais ainda menores.

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Na avaliação do editor de política de VEJA, esse grupo “realmente parece estagnado e encontra muita dificuldade para avançar”. Ele ressalta, porém, que o início da campanha eleitoral e do horário eleitoral pode alterar esse quadro. Entre os candidatos citados, Caiado teria uma possibilidade maior de exposição por ter espaço no rádio e na televisão.

Lula chegou ao seu limite?

O terceiro diagnóstico apresentado por José Benedito é o de que Lula também enfrenta dificuldades para ampliar sua votação. No primeiro turno, o presidente aparece com 40% das intenções de voto, enquanto no segundo turno chega a 47%. Para o editor, a repetição de resultados próximos em diferentes levantamentos indica uma espécie de teto eleitoral.

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“Me parece que o Lula tem teto no primeiro, tem teto no segundo”, afirmou José Benedito. Na avaliação dele, esse cenário representa um sinal de alerta para o governo, especialmente diante do índice de desaprovação mencionado durante o programa.

A pesquisa também mostra que a vantagem de Lula diminui significativamente quando o cenário passa para o segundo turno. Os 5 pontos de diferença no primeiro turno caem para 3 pontos no confronto direto com Flávio Bolsonaro. Para José Benedito, o dado reforça a percepção de uma eleição competitiva e ainda sem definição.

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A campanha pode mudar o cenário?

Apesar da estabilidade observada nas pesquisas, José Benedito pondera que o quadro pode ganhar nova dinâmica com o avanço do calendário eleitoral. O início da campanha, o lançamento oficial das candidaturas e a entrada do horário eleitoral são apontados como fatores capazes de provocar mudanças mais expressivas nas intenções de voto.

No momento, porém, a leitura apresentada no VEJA em Foco é de uma disputa concentrada em dois polos, com Lula à frente no primeiro turno, Flávio Bolsonaro próximo no segundo e os demais candidatos enfrentando dificuldades para romper essa divisão. “A movimentação ainda é pequena”, afirmou José Benedito, ao avaliar o cenário atual.

Para o editor, portanto, a pesquisa deixa três sinais principais: Flávio Bolsonaro se mantém competitivo apesar das dificuldades, os candidatos que estão fora da disputa entre os dois favoritos encontram pouco espaço para crescer e Lula não demonstra, até aqui, capacidade de ampliar de forma significativa seu patamar de votos. A campanha eleitoral será o próximo teste para saber se esse equilíbrio se mantém ou se a corrida presidencial ganhará uma nova configuração.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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