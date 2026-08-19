​TRE-SP propõe ‘pacto pela democracia’ a Tarcísio, Haddad e concorrentes ao Palácio dos Bandeirantes

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O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) convida os candidatos ao governo paulista para assinar o pacto “Compromisso pela Democracia” nesta quarta-feira, 19. A iniciativa, liderada pelo desembargador Encinas Manfré, visa fortalecer a integridade do processo eleitoral, combatendo notícias falsas e ataques à Justiça Eleitoral.

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Nesta quarta-feira, 19, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo convida os candidatos ao governo paulista para aderir ao pacto Compromisso pela Democracia, iniciativa que visa preservar a integridade do processo eleitoral.

O desembargador Encinas Manfré, atual presidente da Corte eleitoral paulista, conduzirá o encontro com os postulantes ao Palácio dos Bandeirantes. O foco central da reunião é combater a propagação de notícias falsas, mitigando possíveis ataques que comprometam a confiança na Justiça Eleitoral.

O evento é uma oportunidade para reforçar a importância da transparência e da ética no debate público durante o período de campanha. Além do atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), a disputa pelo Executivo estadual tem outros cinco candidatos confirmados: Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP).

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