TRE-SP propõe ‘pacto pela democracia’ a Tarcísio, Haddad e concorrentes ao Palácio dos Bandeirantes
Encontro busca garantir a ética no debate público e reforçar a confiança no processo eleitoral em São Paulo
Nesta quarta-feira, 19, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo convida os candidatos ao governo paulista para aderir ao pacto Compromisso pela Democracia, iniciativa que visa preservar a integridade do processo eleitoral.
O desembargador Encinas Manfré, atual presidente da Corte eleitoral paulista, conduzirá o encontro com os postulantes ao Palácio dos Bandeirantes. O foco central da reunião é combater a propagação de notícias falsas, mitigando possíveis ataques que comprometam a confiança na Justiça Eleitoral.
O evento é uma oportunidade para reforçar a importância da transparência e da ética no debate público durante o período de campanha. Além do atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), a disputa pelo Executivo estadual tem outros cinco candidatos confirmados: Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP).