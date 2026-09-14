TRE-RJ barra candidato que declarou ter R$ 12 milhões em dinheiro vivo por ‘milícia de gravata’

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) barrou nesta segunda-feira, 13, a candidatura do empresário Clebio Lopes Jacaré (União) a deputado federal por suspeita de envolvimento em um esquema de fraude a licitações e desvio de recursos no interior fluminense relevado na terceira fase da Operação Apanthropía. Por 5 votos a 2, os desembargadores impugnaram o registro. Cabe recurso.

O candidato responde a uma ação penal por organização criminosa em conluio com funcionários públicos, peculato, concussão, usurpação de função pública e estelionato contra a administração pública. O processo na esfera criminal se arrasta na Justiça desde 2022. “Jacaré”, como é conhecido, foi denunciado como um dos principais líderes e idealizador do esquema em Itatiaia. Ele é acusado de cobrar 15% de propina em cima dos valores brutos de notas fiscais da prefeitura. O empresário tentou ser candidato a prefeito em Nova Iguaçu, mas a Justiça Eleitoral barrou a empreitada.

A defesa alega que Clebio não poderia ser penalizado novamente pela lentidão na tramitação do processo. “O material da busca e apreensão não apresenta nada. Onde está a milícia de gravata? Ele está encurralado em uma ação penal onde a sua candidatura de 2024 foi barrada e a de 2026 está correndo sério risco. Como vai ficar nos próximos dois anos?”, questionou o advogado José Olímpio Siqueira.

Para impugnar o registro, os desembargadores fizeram uma interpretação extensiva do artigo da Constituição que veda expressamente aos partidos políticos a utilização de organizações paramilitares. O TRE equiparou o esquema a uma “milícia de gravata”. “O alcance do artigo 17, parágrafo quarto da Constituição, transcende as milícias armadas em sentido estrito, alcançando as milícias de gravata ou milícias burocráticas”, defendeu o desembargador Fernando Cerqueira, relator do processo.

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A argumentação do procurador eleitoral Flávio Paixão foi na mesma linha. “O aparelhamento de estado, a fraude sistêmica licitatória, o suborno de agentes públicos e a lavagem de capitais configura uma forma de violência institucional tão ou mais letal do que a criminalidade armada”, defendeu.

“Jacaré” declarou um patrimônio de R$ 57 milhões à Justiça Eleitoral, entre imóveis, participações em empresas e a vultuosa quantia de quase R$ 12 milhões em dinheiro vivo.