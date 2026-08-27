TRE rejeita denúncia contra Crivella no caso ‘QG da Propina’

Por 4 votos a 3, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) rejeitou nesta quinta-feira, 27, denúncia contra o ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), agora candidato ao Senado, no caso conhecido como QG da Propina. O desempate que livrou o político de virar réu veio com o voto do presidente da Corte, Cláudio de Mello Tavares. Para o desembargador, não há provas suficientes que vinculem Crivella a um esquema de corrupção envolvendo empresas de fachada em nome de laranjas durante o período em que esteve à frente da prefeitura.

Mello Tavares afirmou que, apesar de os autos apontarem a existência de propina, é necessário corroborar que o ex-prefeito “solicitou, recebeu ou dela se beneficiou”. Ele ainda rejeitou a conexão de amizade entre Crivella e o empresário Rafael Alves, que seria o líder do esquema, como indício de crime. A denúncia foi baseada em delações premiadas.

Em meio ao escândalo, o hoje candidato ao Senado chegou a ser preso preventivamente em 2021. O ex-prefeito nega relação com os desvios, que teriam movimentado R$ 53 milhões.

Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por 4 votos a 3, manter suspensa a inelegibilidade do deputado federal, liberado para concorrer no pleito deste ano.

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