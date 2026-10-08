TRE marca data para retotalização dos votos a governador no Rio

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) marcou para o próximo sábado, 10, às 15h, a retotalização dos votos a governador. O processo, conduzido pelo presidente do tribunal, desembargador Claudio de Mello Tavares, é motivado pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que manteve, nesta quinta-feira, 8, o indeferimento do registro de candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos). Como consequência do julgamento, serão anulados os 274.411 votos dados ao ex-governador, o que deve levar à eleição de Douglas Ruas (PL) em primeiro turno.

Com a retotalização, Ruas chegará a mais de 50% dos votos válidos. O segundo colocado, Eduardo Paes (PSD), protocolou nesta quinta recurso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a suspensão imediata dos efeitos da decisão do TSE.

O procedimento do TRE consiste em atualizar o resultado do pleito. A apuração registrada nas urnas permanece a mesma; o que muda é o cálculo matemático sobre quais votos são legalmente considerados válidos para a proclamação do resultado final.