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Política

TRE marca data para retotalização dos votos a governador no Rio

Medida ocorrerá após TSE decidir pela anulação dos votos de Garotinho, o que favorece Douglas Ruas

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 16h48
Homem de pele clara, cabelo raspado e terno preto com gravata azul, olhando sério para a direita. Ao fundo, um homem negro de boina e uma mulher loira de perfil.
Douglas Ruas, candidato do PL ao governo do Rio de Janeiro (Mauro Pimentel/AFP)
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O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) marcou para o próximo sábado, 10, às 15h, a retotalização dos votos a governador. O processo, conduzido pelo presidente do tribunal, desembargador Claudio de Mello Tavares, é motivado pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que manteve, nesta quinta-feira, 8, o indeferimento do registro de candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos). Como consequência do julgamento, serão anulados os 274.411 votos dados ao ex-governador, o que deve levar à eleição de Douglas Ruas (PL) em primeiro turno.

Com a retotalização, Ruas chegará a mais de 50% dos votos válidos. O segundo colocado, Eduardo Paes (PSD), protocolou nesta quinta recurso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a suspensão imediata dos efeitos da decisão do TSE.

O procedimento do TRE consiste em atualizar o resultado do pleito. A apuração registrada nas urnas permanece a mesma; o que muda é o cálculo matemático sobre quais votos são legalmente considerados válidos para a proclamação do resultado final.

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