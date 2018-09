TRE indefere candidatura de Marcelo Candido ao governo de SP

A Justiça Eleitoral indeferiu, por unanimidade, o registro da candidatura do candidato do PDT ao governo do estado de São Paulo Marcelo Cândido. O ex-prefeito de Suzano foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa por ter sido condenado em ação de improbidade administrativa por lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito durante sua gestão.

O registro de candidatura do pedetista foi impugnado pela Procuradoria Regional Eleitoral, que alegou, ainda, que Cândido teve suas contas dos exercícios de 2007, 2008, 2011 e 2012 rejeitadas pela Câmara Municipal de Suzano. Ele ocupou o cargo de 2005 a 2012.

A assessoria de Cândido informou que o Diretório Estadual do partido recorreu da decisão e que a campanha continua “normalmente”. Segundo pesquisa Ibope, divulgada no último dia 10, o pedetista tinha 1% das intenções de voto.

(Com Estadão Conteúdo)