O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) formou maioria nesta segunda-feira, 16, para manter a condenação do ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) por violência política de gênero contra a prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT).

Ciro recorre de uma decisão de primeira instância, na qual foi condenado por ofensas de caráter machista contra a adversária, que à época era suplente do ex-governador Camilo Santana (PT) no Senado.

A relatora do recurso no TRE-CE, desembargadora Arsênia Parente Breckenfeld, votou pela manutenção da condenação por entender que “a agressão ultrapassou a esfera da honra pessoal e utilizou referências relacionadas à condição feminina para deslegitimar a presença da mulher no espaço político e reduzir sua autoridade no exercício do mandato”.

O seu voto foi acompanhado até agora pelos colegas Luciana Melo Madruga Fernandes Arruda, Luiz Evaldo Gonçalves Leite e José Maximiliano Machado Cavalcanti. Com isso, o tribunal, que tem sete membros, já tem maioria para manter a decisão de primeira instância.

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Mesmo com a maioria formada, no entanto, o processo ainda não chegou ao fim porque, após os quatro votos, o desembargador Antônio Edilberto Oliveira Lima pediu vista e suspendeu o julgamento. Embora seja improvável, os magistrados que já se pronunciaram ainda podem mudar o voto até o final do julgamento.

A condenação

Ciro, que disputou e perdeu a eleição deste ano ao governo do Ceará (foi derrotado no primeiro turno pelo atual governador, Elmano de Freitas, do PT), foi condenado pela Justiça Eleitoral a um ano e quatro meses de reclusão pelo crime de violência política de gênero, mas poderá cumprir a pena com medidas alternativas, como o pagamento de multa. Ciro também fica inelegível se a condenação for confirmada em outras instâncias.

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A ação contra Ciro se originou de uma representação feita pelo Ministério Público Eleitoral e pela Advocacia do Senado. Na ação, eles listam declarações dadas pelo ex-governador em entrevista, nas quais chamou a suplente de senadora de “assessora para assuntos de cama” de Camilo e de “cortesã”. Em outro momento, afirmou que ela era encarregada de “serviços particulares” e que “organizava as farras de Camilo Santana”.

Para a Justiça Eleitoral, Gomes buscou humilhar e constranger Janaína, utilizando termos de cunho sexista para desqualificar seu mandato. A defesa tentou argumentar que as críticas não eram a ela, mas sim a Camilo.