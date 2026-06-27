🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Política

Transparência Internacional: caso Master revela nível preocupante de infiltração do crime

Escândalo financeiro evidenciou também uma alarmante vulnerabilidade das instituições brasileiras

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 21h24
Fachada do Banco Master em São Paulo
Fachada do Banco Master em São Paulo (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Transparência Internacional: caso Master revela nível preocupante de infiltração do crime Priorize VEJA no Google

O gerente da Transparência Internacional, Guilherme France, afirmou que o escândalo do Banco Master evidencia que o Brasil passa por um nível preocupante de infiltração da corrupção e do crime organizado nas mais altas esferas de poder.

Para ele, o caso também acabou demonstrando a vulnerabilidade das instituições brasileiras, frequentemente capturadas por interesses privados. “Isso gera prejuízos para a sociedade brasileira ou até mesmo para grupos específicos, como os aposentados e pensionistas de fundos de pensão prejudicados por esse esquema financeiro”, disse France.

O gerente da entidade, que é conhecida por divulgar todos os anos um ranking sobre o índice de percepção da corrupção no mundo, disse que o escândalo financeiro reforça a necessidade de reformas profundas no processo político e democrático do Brasil.

“Num cenário em que a população não vê essas reformas acontecerem, a percepção da sociedade pode ser de uma crescente impunidade que se perpetua e permite que essas coisas se repitam no cenário brasileiro”, complementou.

Siga
Continua após a publicidade

O Índice de Percepção da Corrupção (IPC) é um dos principais indicadores globais sobre corrupção no setor público. Aos países, são atribuídas notas que vão de 0 a 100, em que 0 representa uma pior sensação de corrupção, e 100 uma melhor percepção de integridade pública.

No ranking mais recente, divulgado no ano passado e que conta com 182 países avaliados, o Brasil aparece em 107º lugar, com 35 pontos. O resultado mantém o país em um patamar que mostra uma trajetória marcada por fragilidade institucional e baixa efetividade dos mecanismos de integridade, além de dificuldade persistente de controle da corrupção no setor público.

Continua após a publicidade

As piores pontuações do país foram registradas em 2024 (34 pontos), 2018 e 2019 (35 pontos), e em 2023 (36 pontos). Desde 2015, o Brasil encontra-se estagnado abaixo da média global.

France disse que ainda não é possível mensurar o efeito que o escândalo do Banco Master pode causar no posicionamento do Brasil no ranking do Transparência Internacional, já que se trata de uma avaliação complexa. O gerente da entidade, porém, enumerou o que pode ajudar a mudar a percepção sobre o Brasil quando o assunto é corrupção.

Continua após a publicidade

“O fortalecimento das instituições, o aprimoramento dos mecanismos de combate aos conflitos de interesse, a melhoria na transparência de processos decisórios, garantia de melhores regras para atuação de escritórios de advocacia e a adoção de ferramentas mais eficientes para fiscalizar instituições financeiras e fundos de pensão são exemplos de medidas que poderiam promover instituições mais fortes e resilientes a essas tentativas de infiltração da corrupção e do crime organizado”, finalizou.

Publicidade
TAGS:
Banco Master
Bastidores de Brasília
Corrupção
Crime Organizado
Política
Transparência
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).