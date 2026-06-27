Transparência Internacional: caso Master revela nível preocupante de infiltração do crime

O gerente da Transparência Internacional, Guilherme France, afirmou que o escândalo do Banco Master evidencia que o Brasil passa por um nível preocupante de infiltração da corrupção e do crime organizado nas mais altas esferas de poder.

Para ele, o caso também acabou demonstrando a vulnerabilidade das instituições brasileiras, frequentemente capturadas por interesses privados. “Isso gera prejuízos para a sociedade brasileira ou até mesmo para grupos específicos, como os aposentados e pensionistas de fundos de pensão prejudicados por esse esquema financeiro”, disse France.

O gerente da entidade, que é conhecida por divulgar todos os anos um ranking sobre o índice de percepção da corrupção no mundo, disse que o escândalo financeiro reforça a necessidade de reformas profundas no processo político e democrático do Brasil.

“Num cenário em que a população não vê essas reformas acontecerem, a percepção da sociedade pode ser de uma crescente impunidade que se perpetua e permite que essas coisas se repitam no cenário brasileiro”, complementou.

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O Índice de Percepção da Corrupção (IPC) é um dos principais indicadores globais sobre corrupção no setor público. Aos países, são atribuídas notas que vão de 0 a 100, em que 0 representa uma pior sensação de corrupção, e 100 uma melhor percepção de integridade pública.

No ranking mais recente, divulgado no ano passado e que conta com 182 países avaliados, o Brasil aparece em 107º lugar, com 35 pontos. O resultado mantém o país em um patamar que mostra uma trajetória marcada por fragilidade institucional e baixa efetividade dos mecanismos de integridade, além de dificuldade persistente de controle da corrupção no setor público.

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As piores pontuações do país foram registradas em 2024 (34 pontos), 2018 e 2019 (35 pontos), e em 2023 (36 pontos). Desde 2015, o Brasil encontra-se estagnado abaixo da média global.

France disse que ainda não é possível mensurar o efeito que o escândalo do Banco Master pode causar no posicionamento do Brasil no ranking do Transparência Internacional, já que se trata de uma avaliação complexa. O gerente da entidade, porém, enumerou o que pode ajudar a mudar a percepção sobre o Brasil quando o assunto é corrupção.

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“O fortalecimento das instituições, o aprimoramento dos mecanismos de combate aos conflitos de interesse, a melhoria na transparência de processos decisórios, garantia de melhores regras para atuação de escritórios de advocacia e a adoção de ferramentas mais eficientes para fiscalizar instituições financeiras e fundos de pensão são exemplos de medidas que poderiam promover instituições mais fortes e resilientes a essas tentativas de infiltração da corrupção e do crime organizado”, finalizou.