Transição define coordenação de seis grupos técnicos

O Diário Oficial da União desta quarta-feira traz a publicação de portarias do ministro de Estado Extraordinário, o coordenador do gabinete de transição governamental, Onyx Lorenzoni, que define os coordenadores de cada grupo temático de trabalho da transição para o governo de Jair Bolsonaro (PSL).

O general Augusto Heleno recebeu como atribuição coordenar o grupo técnico de Defesa do gabinete de transição governamental. Paulo Guedes foi designado para coordenação do grupo técnico de Economia e Comércio Exterior. O astronauta Marcos Pontes vai coordenar o grupo técnico de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do gabinete de transição.

Caberá a Gustavo Bebianno a coordenação do grupo de Modernização do Estado e também a função de secretário-geral do gabinete de transição governamental. Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub fica com a coordenação do grupo técnico de Saúde, Previdência e Desenvolvimento Social. A coordenação do grupo de Desenvolvimento Regional ficará com Gulliem Charles Bezerra Lemos, conhecido como Julian Lemos e eleito deputado federal pela Paraíba.

Antônio Thomaz Lessa Garcia Junior será coordenador de administração da secretaria-geral do gabinete de transição. Luiz Henrique dos Santos Machado terá a função de secretário-executivo adjunto do conselho de transição. Para a função de coordenador de cerimonial da secretaria-geral do gabinete de transição foi designado Paulo Uchoa Ribeiro Filho. Rafael Moya Fernandes Lopes será coordenador de gestão interna.