Toffoli suspende duas investigações da Lava Jato contra José Serra

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, suspendeu nesta quarta-feira, 21, as investigações contra o senador José Serra (PSDB-SP) pela força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo e pelo braço eleitoral da operação. As apurações haviam levado a duas operações da Polícia Federal contra Serra em menos de vinte dias neste mês, a Revoada e a Paralelo 23, em que endereços relacionados ao tucano foram alvos de mandados de busca e apreensão determinados por juízes de primeira instância.

A decisão de Toffoli atendeu a duas reclamações movidas pelos advogados de José Serra ao STF. As ações têm como relator o ministro Gilmar Mendes, mas é o presidente da Corte quem está despachando nos processos durante o recesso do Judiciário, que termina na próxima segunda-feira, 2. As suspensões determinadas por Dias Toffoli valem até que Gilmar analise os casos.

Em uma das apurações, Serra é suspeito de ter recebido 4,5 milhões de reais da Odebrecht em contas de um suposto operador de propinas do PSDB na Suíça, que teriam sido repassados a contas de sua filha, Verônica Allende Serra. O Ministério Público Federal denunciou Serra e Verônica e a Justiça Federal de São Paulo aceitou a acusação nesta quarta-feira, 29. Assim, eles se tornaram réus.

No outro inquérito, aberto no âmbito da Lava Jato eleitoral paulista, o tucano é investigado por supostamente ter recebido 5 milhões de reais em caixa dois na eleição de 2014. Os pagamentos teriam sido feitos por empresas a pedido do fundador da corretora de planos de saúde Qualicorp, José Seripieri Júnior.

A defesa de Serra, que inclui o ex-presidente do STF Sepúlveda Pertence e a criminalista Flávia Rahal, sustentou ao STF que a investigação no âmbito eleitoral recai sobre fatos cometidos durante e em função do mandato em curso e, assim, é “inadmissível” que seja conduzida fora do STF, onde ele tem foro privilegiado. “A prerrogativa parlamentar inerente ao cargo de José Serra foi flagrantemente violada em manifesta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal que haverá dar provimento à presente reclamação com a consequente avocação do procedimento nº 0000014–83.2019.6.28.0001 (IPL 41/2019) e de todos a eles correlatos”, pede a reclamação.

Embora José Serra ainda não fosse senador em 2014, ano em que teria recebido as doações não oficiais, segundo as investigações, seus advogados citam uma declaração do delegado da PF Milton Fornazari Júnior, em coletiva de imprensa a respeito da Operação Paralelo 23, na qual ele afirma que o aprofundamento do inquérito se destinaria a apurar “uma possível compra de boas relações, uma verdadeira mercancia da função pública, que estaria apta também a ensejar a responsabilização pelos crimes de corrupção ativa e passiva”.

Na entrevista, Fornazari ainda declarou que Serra “tem uma notória atuação” na área da Saúde, ramo da Qualicorp. “Vamos agora aprofundar essa investigação para saber se os repasses foram apenas para doação eleitoral ou visando uma contrapartida”. Para a defesa, a “contrapartida” citada pelo delegado se refere ao mandato de José Serra como senador “e não a nenhum outro mandato”.

Os advogados afirmam que “inúmeras passagens” do relatório policial que embasou a operação indicam a “atualidade dos fatos investigados”, a exemplo do trecho em que a PF afirma que “há fundadas suspeitas dele [JOSÉ SERRA] estar se aproveitando de sua atuação política para a prática de crimes” e referência a projetos de lei da área da saúde propostos em 2019 e 2010. “Se José Serra não exercia nenhuma função pública em 2014, é evidente que a ‘atuação política especializada’ alegada pelos investigadores se referia ao mandato parlamentar em curso. É isso o que se realmente investiga”, argumentam os advogados.