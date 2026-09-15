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Política

Toffoli se declara suspeito de julgar caso que envolve Moraes no STF

Ministro relembrou que já havia se afastado da relatoria do caso por sugestão de Flávio Dino

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 11h42 | Atualizado em 15 set 2026, 11h59
Dois homens em cadeiras de couro marrom, vestindo togas pretas sobre ternos. O da esquerda, careca, olha para a direita. O da direita, com barba grisalha, olha para frente. Ao fundo, uma bandeira do Brasil e uma parede clara. Em primeiro plano, uma mesa de madeira com microfones e um notebook
O ministro Dias Toffoli, ao lado de Alexandre de Moraes (Antonio Augusto/STF)
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O ministro Dias Toffoli declarou-se suspeito de julgar o caso que envolve Alexandre de Moraes, após a PF encontrar mensagens de Daniel Vorcaro, do Banco Master, relacionadas ao ministro. Toffoli lembrou que já havia se afastado da relatoria por sugestão de Flávio Dino e que, posteriormente, declarou suspeição por motivo de foro íntimo.

Ele lembrou que diante das repercussões de trocas de mensagens suas com o banqueiro, a sua decisão foi de preservar a Corte e, por isso, afastou-se da relatoria do caso — decisão que, segundo Toffoli, foi registrada em nota assinada por todos os ministros do STF e posteriormente publicada no site da Corte.

Toffoli afirmou ainda que, quando os julgamentos passaram a ocorrer na Segunda Turma, sob relatoria do ministro André Mendonça, declarou sua suspeição por motivo de foro íntimo. Segundo ele, posteriormente, “não verificaram indícios da necessidade de suspeição”. Por esse motivo, Toffoli optou por não julgar, mas afirmou que não vai se retirar do plenário e pode fazer uso da palavra, se julgar necessário.

Outros ministros se declararam impedidos

Antes dele, o ministro Kassio Nunes Marques também havia se declarado impedido. “Nunca troquei nenhuma mensagem com Daniel Vorcaro”, afirmou. Nunes Marques justificou a decisão pelas possíveis repercussões do julgamento sobre o cenário político-eleitoral de 2026, destacando sua responsabilidade no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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“Não me sinto confortável em participar desse julgamento e afirmo o meu impedimento”, disse.

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