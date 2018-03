Ataque à caravana de Lula repercute na imprensa internacional

A imprensa internacional noticiou nesta quarta-feira o ataque a tiros aos ônibus da caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Laranjeiras do Sul, no Paraná, ocorrido um dia antes. Não houve feridos. Os veículos transportavam jornalistas que acompanhavam o trajeto do ex-presidente. Jornais americanos e britânicos chegaram a ressaltar o clima de insegurança política que o episódio pode trazer.

O americano The Wall Street Journal e o britânico The Guardian divulgaram o episódio em suas redes sociais. O primeiro trouxe a chamada “Ônibus transportando apoiadores do ex-líder brasileiro ‘Lula’ são atingidos por tiroteio”, enquanto o segundo escreveu “Ônibus de turnê de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva são atingidos por tiros em ataque”.

Buses carrying supporters of former Brazilian leader 'Lula' hit by gunfire https://t.co/WyeS1BKsqD — The Wall Street Journal (@WSJ) March 28, 2018

Luiz Inacio Lula da Silva’s campaign tour buses hit by gunshots in attack https://t.co/n7hWBisoDL — The Guardian (@guardian) March 28, 2018

Reproduzindo nota da agência de notícias Associated Press, os americanos The Washington Post e The New York Times destacaram: “Líder do Brasil: ataque a ônibus de [Lula] da Silva poderia trazer instabilidade”.

O jornal espanhol El País também chamou atenção para o fato, reproduzindo uma reportagem da francesa AFP. No título, os veículos escrevem que os ônibus receberam “disparos e pedradas”.

“Espero que tenhamos segurança, que a polícia nacional e a polícia estadual, assim como os serviços de inteligência, possam cumprir seu papel para que possamos nos manifestar de maneira pacífica e democrática, como sempre fizemos”, disse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, à agência francesa.

A agência Reuters, por sua vez, trouxe o título “Tiros disparados em ônibus de campanha do ex-presidente do Brasil Lula” e reproduziu no texto uma fala do petista, em comunicado do partido, comparando o ato à ascensão do nazismo. “Se acham que isso vai nos assustar, estão errados. Isso nos motivará”, diz Lula no trecho destacado pelo jornal.

Os argentinos Clarín e La Nación também trazem chamadas para a notícia em suas páginas.