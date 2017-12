Tiririca anuncia que não disputará reeleição: ‘Saio com vergonha’

Mais votado do país em 2010, com cerca de 1,3 milhão de votos, o deputado federal e palhaço Tiririca (PR-SP) anunciou nesta quarta-feira que não vai disputar a reeleição no ano que vem e afirmou que vai deixar da Câmara “triste” e “com vergonha” com o que viu durante o mandato.

“Estou saindo (da Câmara) triste para caramba com o que vi. Saio totalmente com vergonha. Vamos esquecer um pouco as brigas, o ego e olhar para o nosso povo”, disse o parlamentar em seu “primeiro e último” discurso em plenário desde que assumiu o cargo em 2010.

“A gente sabe que todos nós ganhamos bem para trabalhar. E nem todos trabalham. São 513 deputados, só oito são assíduos. E eu sou um desses oito. Um palhaço de circo.”

Em seu discurso, que durou cerca de oito minutos, Tiririca admitiu não ter feito muita coisa enquanto foi deputado, mas afirmou que “pelo menos estava lá”. “Estou muito chateado mesmo com nosso Parlamento. Não fiz muita coisa por aqui. Mas pelo menos fiz o que sou pago para fazer: estar aqui e votar de acordo com o povo”, disse o deputado.

Em 2014, Tiririca disputou a reeleição e terminou como o segundo deputado mais votado de São Paulo, com 1,06 milhão de votos, atrás de Celso Russomanno (PRB).