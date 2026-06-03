Após o susto inicial com a recomendação do escritório de comércio dos Estados Unidos para que o governo Trump aplicasse uma sobretaxa de 25% sobre produtos do Brasil, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam que a reação do governo brasileiro foi rápida e positiva.

Acreditam que não haverá prejuízos eleitorais para o petista e que o tema, se e quando for abordado na corrida presidencial, terá efeitos negativos para a postulação do senador Flávio Bolsonaro.

Há o entendimento de que o Palácio do Planalto acertou em cheio ao demonstrar indignação, acenar para uma negociação e tentar associar a medida ao clã bolsonarista.

Nos bastidores, também foi apontado como positivo o fato de o governo já ter se mobilizado rapidamente para reagir e ter escalado Geraldo Alckmin, que já foi protagonista na luta pela revisão do tarifaço imposto no ano passado, para coordenar a tarefa.

Continua após a publicidade

Apesar de Lula estar fora de Brasília, o presidente participou por telefone da reunião de emergência da cúpula do governo sobre o tema. Foi ele quem determinou o tom eleitoral da nota divulgada após o encontro.

Durante a conversa, eles alinharam que ministros buscaram autoridades norte-americanas para tentar evitar que as sanções sejam realmente implementadas.

Continua após a publicidade

Pelo menos nesse primeiro momento, essa missão ficará com membros da Esplanada e Lula não deve procurar Trump.

Ainda que o capítulo desta terça-feira tenha terminado sem grandes dores de cabeça para o governo, uma declaração de Lula foi mal recebida, terá reações de Flávio e pode impactar o eleitorado.

Continua após a publicidade

Ao criticar a atuação de Flávio e Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e tê-los responsabilizado pelo novo tarifaço em estudo pelo governo norte-americano, o petista citou Joaquim Silvério dos Reis, que ficou marcado por delatar Tiradentes na Inconfidência Mineira, e disse que ele foi enforcado por isso. Na verdade, foi o próprio Tiradentes foi executado, por sua participação no movimento.

“São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merecem os traidores da pátria, que vão pedir intervenção de um país no nosso país? Pensem, pensem, meditem”, disse o presidente.

Continua após a publicidade

Em reação, Flávio promete representar contra Lula no STF por ameaça e incitação ao crime.