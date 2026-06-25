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Política

Timing de Michelle para trazer à tona péssima relação com Flávio preocupa bolsonaristas

Aliados de pré-candidato do PL temem impacto em eleitorado feminino e evangélico, que são bastante influenciados por ex-primeira-dama

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 08h30 | Atualizado em 25 jun 2026, 09h35
Michelle e Flávio Bolsonaro
Michelle e Flávio Bolsonaro (Redes sociais/Reprodução | Carlos Moura/Agência Senado)
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Timing de Michelle para trazer à tona péssima relação com Flávio preocupa bolsonaristas Priorize VEJA no Google

O desabafo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pegou aliados de Flávio Bolsonaro de surpresa e a decisão dela de trazer à tona a péssima relação que vive com o pré-candidato do PL à presidência da República preocupa os bolsonaristas.

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Ontem, ela foi às redes e disse ter sido maltratada e humilhada pelo primogênito de Jair Bolsonaro. Indicou ainda que o próprio descartou seu apoio político para a corrida eleitoral. O senador evitou polemizar e demonstrou que nada, nem ninguém o aborreceria por ser dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo.

A avaliação é que a madrasta de Flávio escolheu o pior momento para expor a crise da família, já que todas as atenções estavam voltadas para os desdobramentos da operação da PF contra o senador Jaques Wagner, que teria potencial de contaminar a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Por isso, o entendimento é que era momento de deixar problemas internos abaixo do tapete e concentrar em estratégias para desgastar a candidatura do principal adversário na corrida presidencial.

Aliados do pré-candidato do PL temem impacto das declarações no sentimento do eleitorado feminino e evangélico, que são bastante influenciados pela ex-primeira-dama.

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Por considerarem que a postura foi desnecessária, interlocutores de Flávio interpretam o movimento de Michelle como uma antecipação da disputa que ambos podem ter futuramente na definição de quem será o herdeiro legitimo do capital político de Bolsonaro.

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