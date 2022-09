Thiago Pampolho é confirmado como novo vice na chapa de Castro

Após o Tribunal Regional Eleitoral do Rio indeferir a candidatura de Washington Reis (MDB), o deputado estadual Thiago Pampolho (União Brasil) foi confirmado como novo vice na chapa do governador Cláudio Castro (PL), que disputa a reeleição.

O anúncio foi feito pelo deputado federal Altineu Cortês, presidente estadual do PL no Rio. “Muito feliz em estar ao lado do nosso vice-governador Thiago Pampolha, esse jovem talentoso, trabalhador, que vai estar junto com nosso governador Cláudio Castro para trabalhar muito por esse estado”, disse o parlamentar em vídeo publicado nas redes sociais.

Pampolha foi secretário de Esporte em 2017, durante a gestão de Luiz Fernando Pezão, e do Ambiente e Sustentabilidade, em 2020, no governo Castro. Após o anúncio, o governador publicou um vídeo ao lado do novo vice. “Ele aceitou o desafio da gente tocar o Rio de Janeiro. O Thiago tem uma vasta experiência na vida pública”, afirmou o candidato à reeleição.

Castro também agradeceu ao ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis e ressaltou que ele foi fundamental para o acordo com o novo vice. “Está junto com a gente, é o terceiro aqui nessa chapa”, declarou.

Reis teve a candidatura indeferida por unanimidade pelo TRE na última terça-feira, 6, com base em uma condenação que teve no Supremo Tribunal Federal por crime ambiental e loteamento irregular enquanto comandava a prefeitura de Duque de Caxias.