Tereza Cristina reage a apoio de caciques à reeleição de Alcolumbre no Senado

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) se manifestou pelas redes sociais nesta terça-feira, após a federação formada pelo Progressistas e o União Brasil declarar apoio à permanência de Davi Alcolumbre na chefia da Casa Alta. Em uma resposta à decisão dos caciques, a parlamentar defendeu que a eleição para o Senado só será decidida em fevereiro de 2027.

Na manifestação, ela destacou que os parlamentares eleitos e reeleitos ainda não foram diplomados e que a expressão das intenções políticas de cada um é legítima, desde que seja feita “no momento apropriado”.

A formalização de uma aliança em torno da reeleição de Davi Alcolumbre, na prática, impacta as pretensões da sul-mato-grossense, que deseja ser a primeira mulher a presidir o Senado Federal na história.

Tereza Cristina salientou ainda na mensagem que vai buscar o diálogo com os colegas e, como líder veterana da Casa, está pronta para receber especialmente as doze novas integrantes da bancada feminina.