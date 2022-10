“Teremos eleições seguras”, garante ministro da Justiça

1 out 2022, 12h48

Por Cilene Pereira

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, garantiu na manhá deste sábado,1, que as eleições ocorrerão de forma segura ao longo do dia de amanhã, domingo, 2. “Teremos eleições seguras. Vamos dar segurança à população para que o povo possa exercer o seu direito de votar e o de livre transitar nas ruas do nosso pais”, disse em entrevista coletiva realizada hoje cedo. “O Ministério da Justiça e Segurança vai coordenar essa operação por meio da Secretaria de Operações Integradas”, completou.

O ministro também disse que o país “não está indo para uma guerra”. Ele fez o comentário ao responder a uma questão sobre a medida que não permite o porte de arma no dia da eleição, à exceção dos agentes de segurança. “O planejamento está pronto muito antes dessa proibição. Isso não altera em absolutamente nada o nosso planejamento e o nosso trabalho”, disse. “Não tenho como fazer previsão de confronto. Na verdade, não estamos indo para uma guerra, estamos indo para a eleição”, afirmou.

O ministro fez um balanço das infrações eleitorais desde o início da campanha. Até agora, 108 inquéritos eleitorais já foram abertos e 3 milhões de reais, apreendidos.