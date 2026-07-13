Temporada de convenções: onde os presidenciáveis darão o pontapé inicial das campanhas

Com a aproximação do início da temporada de convenções, os principais candidatos à Presidência da República já têm data e local para o lançamento oficial das campanhas. O período para os partidos escolherem quem vai disputar as eleições e a quais outras siglas estarão aliados vai de 20 de julho até 5 de agosto. Depois desse prazo, eles terão até 15 de agosto para o registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral.

A maioria dos presidenciáveis escolheu São Paulo como ponto de partida — a exceção é Romeu Zema (Novo), que fará o lançamento em Brasília, mas participará antes de um encontro nacional do partido na capital paulista. Com 9,1 milhões de votantes, a cidade é o quinto maior colégio eleitoral do país, atrás somente do próprio estado de São Paulo (34 milhões), Minas Gerais (16,4 milhões), Rio de Janeiro (13 milhões) e Bahia (11,2 milhões).

Veja as datas e os locais dos lançamentos das candidaturas:

Flávio Bolsonaro (PL): 25/7, no Pacaembu, em São Paulo

25/7, no Pacaembu, em São Paulo Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 2/8, no Expo Center Norte, em São Paulo

2/8, no Expo Center Norte, em São Paulo Renan Santos (Missão): 1º/8, no Komplexo Tempo, em São Paulo

1º/8, no Komplexo Tempo, em São Paulo Romeu Zema (Novo) : 27/7, em Brasília, ainda sem local definido

: 27/7, em Brasília, ainda sem local definido Ronaldo Caiado (PSD): 26/7, na sede do PSD, em São Paulo

Continua após a publicidade