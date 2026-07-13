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Política

Temporada de convenções: onde os presidenciáveis darão o pontapé inicial das campanhas

Maioria lançará candidatura em São Paulo nas próximas semanas

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 14h41 | Atualizado em 13 jul 2026, 16h58
Cinco homens em close-up, da esquerda para a direita: um idoso barbudo falando ao microfone, um homem de cabelo escuro sorrindo, um homem de cabelo grisalho sorrindo com um microfone, um homem de óculos falando ao microfone, e um homem de cabelo cacheado olhando para frente com um microfone à sua frente
Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos: candidatos à Presidência em 2026 (Ricardo Stuckert/PR, Geraldo Magela/Agência Senado, Agência Cora/Divulgação, ALMG/Divulgação e Reprodução/YouTube/.)
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Temporada de convenções: onde os presidenciáveis darão o pontapé inicial das campanhas Priorizar nos meus resultados Google

Com a aproximação do início da temporada de convenções, os principais candidatos à Presidência da República já têm data e local para o lançamento oficial das campanhas. O período para os partidos escolherem quem vai disputar as eleições e a quais outras siglas estarão aliados vai de 20 de julho até 5 de agosto. Depois desse prazo, eles terão até 15 de agosto para o registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral.

A maioria dos presidenciáveis escolheu São Paulo como ponto de partida — a exceção é Romeu Zema (Novo), que fará o lançamento em Brasília, mas participará antes de um encontro nacional do partido na capital paulista. Com 9,1 milhões de votantes, a cidade é o quinto maior colégio eleitoral do país, atrás somente do próprio estado de São Paulo (34 milhões), Minas Gerais (16,4 milhões), Rio de Janeiro (13 milhões) e Bahia (11,2 milhões).

Veja as datas e os locais dos lançamentos das candidaturas: 

  • Flávio Bolsonaro (PL): 25/7, no Pacaembu, em São Paulo
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 2/8, no Expo Center Norte, em São Paulo
  • Renan Santos (Missão): 1º/8, no Komplexo Tempo, em São Paulo
  • Romeu Zema (Novo): 27/7, em Brasília, ainda sem local definido
  • Ronaldo Caiado (PSD): 26/7, na sede do PSD, em São Paulo
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