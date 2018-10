Temer vota e diz que transição na presidência será ‘muito sossegada’

O presidente Michel Temer afirmou neste domingo, após registrar seu voto no segundo turno das eleições, que a transição para o presidente eleito já está organizada em todos os setores do governo, e será realizada de forma “muita sossegada”. Temer votou em um colégio da capital paulista, e disse esperar mais um dia de votações tranquilas pelo país.

“A transição começará em seguida e será muito sossegada. Os tópicos já estão organizados em todos os setores do governo”, disse Temer em mensagem no Twitter. “A equipe do presidente eleito terá todos os dados do governo, do que foi e ainda precisa ser feito”, acrescentou.

Acompanhado de ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, o presidente chegou de manhã cedo no colégio Santa Cruz, no bairro de Pinheiros, na Zona Oeste. Temer reiterou que está pronto para iniciar a transição e os contatos com seu sucessor, a quem entregará o poder em 1º de janeiro. Já sobre a possibilidade de seu partido, o MDB, apoiar o novo governo, afirmou que ela ainda não foi debatida.

A eleição presidencial deste domingo tem o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, como favorito para subir a rampa do Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro de 2019, enquanto o petista Fernando Haddad tenta uma virada improvável.

Bolsonaro foi o mais votado no primeiro turno com 46% dos votos válidos, enquanto Haddad somou 29%. De acordo com pesquisas Ibope e Datafolha, divulgadas no sábado, o capitão da reserva do Exército deverá confirmar neste domingo a liderança mostrada nas urnas três semanas atrás.

(com Reuters e EFE)