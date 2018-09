Temer viaja para encontro da ONU e Toffoli assume a Presidência

O ministro José Antonio Dias Toffoli assumiu a Presidência da República neste domingo 23, com a viagem do presidente Michel Temer (MDB) aos Estados Unidos para participar da assembleia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) é o quarto na linha sucessória do Palácio do Planalto, pelo fato de Temer não ter um vice.

Desde abril, todas as vezes em que o presidente se ausenta do país, também o fazem o segundo, o presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o terceiro, o presidente do Senado Eunício Oliveira (MDB-CE). Maia e Eunício são candidatos à reeleição e, por isso, não podem assumir o Planalto sob o risco de ficarem inelegíveis.

Na agenda, Dias Toffoli deve assinar um decreto que inclui o ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes (1916-2005), fundador do PSB, no Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria. Ele também deve reconduzir Henrique Ávila para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Essa é a primeira vez que Toffoli será presidente da República em exercício.

Enquanto isso, nos Estados Unidos, Temer vai se encontrar com o secretário-geral da ONU, António Guterres, com o presidente da Colômbia, Iván Duque Márquez, e com os demais governantes do Mercosul.

