Temer oferece café da manhã para membros da Assembleia de Deus

O presidente Michel Temer (MDB) se reuniu por mais de duas horas na manhã desta quarta-feira (23), com o ex-ministro Ronaldo Nogueira (PTB-RS) e representantes da igreja evangélica Assembleia de Deus de vários estados do país. Temer ofereceu um café da manhã para o grupo, no Palácio da Alvorada. Após a agenda, o presidente seguiu para o Planalto.

A reunião de Temer com o grupo ocorre um dia após o lançamento da pré-candidatura do ex-ministro Henrique Meirelles pelo MDB, que desde o ano passado tem participado de cultos evangélicos para buscar apoio da congregação para as eleições.

Estiveram presentes os pastores José Wellington Bezerra da Costa, Gilberto Marques, Isaías Coimbra, Joab Santos, Luiz Cezar Mariano, Manoel Pereira Xavier, Nehemias Araújo e Orcival Xavier. No ano passado, Bezerra da Costa defendeu que os parlamentares evangélicos ajudassem a barrar as denúncias contra Temer na Câmara dos Deputados.

O próximo compromisso oficial de Temer é apenas às 15h, com o comandante da Marinha Eduardo Bacellar Leal Ferreira. Por enquanto, não está previsto que o presidente participará da reunião da Associação Brasileira de Caminhoneiros (Abcam) com o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) e o ministro Valter Casimiro Silveira (Transportes), às 14h.

(com Estadão Conteúdo)