‘Temer não controla agenda da Câmara’, diz Maia sobre Previdência

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), discorda da proposta de suspender a intervenção federal na segurança pública do Rio para que o Congresso Nacional possa votar a reforma da Previdência ainda neste ano, logo após as eleições.

Pré-candidato à sucessão no Palácio do Planalto, Maia criticou a ideia do presidente Michel Temer (MDB). A avaliação do presidente da Câmara é de que a medida provocaria “insegurança” no andamento da intervenção. “Acho que o presidente está tratando de muitas variáveis que não controla”, disse Maia. “Ele não controla o nome do novo presidente, não controla a agenda de campanha nem a da Câmara e do Senado”, completou.

Mesmo com críticas à intervenção, o parlamentar afirmou que a ação federal no estado é necessária e está com o cronograma atrasado porque falta aprovar um projeto de crédito para a estrutura administrativa sair do papel. “Isso significa que o interventor (general Braga Netto) não conseguiu ainda nem usar aquele 1,2 bilhão de reais liberado para o Rio”, comentou.

“É preciso primeiro resolver isso para depois votar a reforma da Previdência. Uma coisa de cada vez”. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição (PEC), as mudanças na aposentadoria só podem ser votadas se a intervenção for revogada.