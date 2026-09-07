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Política

Temas de campanha, soberania e mulheres dão o tom no 7 de Setembro de Lula

Desfile cívico-militar em Brasília reforça pontos que são explorados pelo petista no embate contra Flávio Bolsonaro (PL)

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 11h15
Paraquedista salta no desfile oficial de 7 de Setembro, em Brasília, ao lado de mensagem sobre "Brasil soberano", um dos temas centrais do desfile
Paraquedista salta no desfile oficial de 7 de Setembro, em Brasília, ao lado de mensagem sobre "Brasil soberano", um dos temas centrais do desfile (Lula Marques/Agência Brasil)
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Temas de campanha, soberania e mulheres dão o tom no 7 de Setembro de Lula Priorizar nos meus resultados Google

O desfile cívico-militar oficial do 7 de Setembro, realizado em Brasília na manhã desta segunda-feira, teve como temas centrais algumas das principais bandeiras de campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como a defesa da soberania nacional e diversos acenos às mulheres.

Os dois temas vêm sendo centrais na campanha eleitoral. Com a soberania nacional, Lula tenta mostrar ao eleitor cada vez mais uma imagem de alguém que defende o país e as instituições nacionais em contraposição ao que aponta como servilismo da corrente política liderada pelo seu principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL), em relação ao governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Outro assunto central para a eleição é o tratamento dado ao público feminino, um dos segmentos em que o petista tem boa vantagem sobre o adversário. Na parada oficial, foi dado destaque ao crescente papel feminino nas instituições — inclusive nas Forças Armadas –, à luta contra a violência doméstica e à promoção da igualdade de gênero. As mulheres tiveram destaque durante praticamente todo o desfile, inclusive com uma narradora nos canais oficiais.

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Em determinado momento, também foram destacadas as mulheres que jogam ou já jogaram pela Seleção Brasileira de Futebol Feminino, que serão responsáveis por defender o país na Copa do Mundo em 2027, a ser sediada no Brasil. Em outro ponto, homens que desfilaram também carregaram cartazes que destacavam a importância da educação pela igualdade de gênero e como os próprios homens devem passar a entender que se trata de algo referente a eles também.

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Esses assuntos vêm sendo centrais nos discursos de Lula nos últimos anos e também trabalhados intensamente por sua equipe de campanha. Em seu pronunciamento oficial na TV sobre a Independência no domingo, 6, o petista falou sobre essas bandeiras, destacando sua atuação e o objetivo de garantir que o Brasil siga nesse caminho no futuro.

“A Independência do Brasil foi uma dura conquista de homens e mulheres que deram suas vidas na batalha contra a tirania, a escravidão e a injustiça social. De Tiradentes e os heróis da Inconfidência Mineira, a Maria Quitéria, Maria Felipa e Joana Angélica, heroína do 2 de julho na Bahia. Defender a independência do Brasil é defender nossa soberania e nossa democracia”, disse Lula em um trecho, destacando mulheres importantes historicamente.

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O desfile também falou de defesa da democracia, da ciência e da saúde pública, com a aparição do personagem Zé Gotinha, símbolo máximo da vacinação infantil — outro ponto que diferencia o petista do adversário.

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