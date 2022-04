‘Tem que ter um fato que justifique’, diz Pacheco sobre criar CPI do MEC

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, afirmou na noite desta quinta-feira, 7, que é preciso “ter um fato que justifique” a eventual criação de uma CPI para apurar suspeitas de desvios no Ministério da Educação.

O parlamentar explicou que “os critérios de CPI assinaturas, o fato determinado, o orçamento previsto. Então, quando se exige a existência de fato determinado, há um crivo, sim, da presidência de se entender se aquele fato determinado deve justificar uma CPI ou não. Então, há esse critério, sim. Tem que ter um fato que justifique uma CPI”.

De acordo com o regimento do Senado, o requerimento precisa do apoio de um terço do plenário. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) diz já ter reunido, até o fim da tarde desta quinta, 26 das 27 assinaturas necessárias para protocolar o pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.

Rodrigo Pacheco disse que vai decidir sobre o tema quando o pedido “existir”. E que, nesse momento, vai avaliar se há elementos para a criação do colegiado, ainda que o requerimento atenda ao critério do número de assinaturas.