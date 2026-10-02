Telefonema de Lula interrompe coletiva do PT às vésperas do primeiro turno

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Em coletiva, o presidente do PT, Edinho Silva, teve a fala interrompida por ligação de Lula. O tema: a suspensão de atendimentos dos consulados dos EUA no Brasil. Edinho classificou a ação como uma tática de Trump, a quem chamou de “fascista”, para influenciar a eleição brasileira. Entenda os detalhes.

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Nesta sexta-feira (2), o presidente nacional do PT, Edinho Silva, concedeu entrevista coletiva na capital paulista para realizar um balanço da campanha petista no primeiro turno das eleições. Em determinado momento, as respostas foram interrompidas por uma ligação telefônica: do outro lado da linha estava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A interrupção expôs a dinâmica de contato frequente entre o chefe do Executivo e a cúpula do partido em momentos decisivos do pleito. Segundo o chefe de comunicação do PT, Éden Valadares, o diálogo constante entre os dois é um hábito comum do mandatário. “Se ele passar no meio da rua e vir uma placa de cabeça para baixo, ele liga para o Edinho; então é o dia inteiro”, afirmou.

Longe do telefone, um dos temas analisados por Edinho foi a medida anunciada por Washington de fechar os consulados dos Estados Unidos no Brasil. O dirigente avaliou que a decisão não faz sentido. “É uma das formas que o Trump tem para fazer disputa da opinião pública. Infelizmente, é isso”, declarou, chegando a classificar o presidente estadunidense como um líder “fascista”, que tenta manobrar e interferir na eleição brasileira.

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