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Política

Telefonema de Lula interrompe coletiva do PT às vésperas do primeiro turno

Presidente da sigla, Edinho Silva diz que interrupções são rotina no partido e classifica decisão de Trump sobre consulados como 'disputa da opinião pública'

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 11h42 | Atualizado em 2 out 2026, 12h55
Três pessoas sentadas em uma mesa preta, com microfones e garrafas de água, em frente a um painel de campanha Lula Presidente 13 Vice Alckmin. Um homem de suéter azul escuro, um homem de blazer azul e uma mulher de blusa preta. Pessoas com cabelos claros e escuros assistem de costas no primeiro plano
Edinho Silva (PT) em coletiva na capital paulista 02/10 (João Nogueira/VEJA)
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Nesta sexta-feira (2), o presidente nacional do PT, Edinho Silva, concedeu entrevista coletiva na capital paulista para realizar um balanço da campanha petista no primeiro turno das eleições. Em determinado momento, as respostas foram interrompidas por uma ligação telefônica: do outro lado da linha estava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A interrupção expôs a dinâmica de contato frequente entre o chefe do Executivo e a cúpula do partido em momentos decisivos do pleito. Segundo o chefe de comunicação do PT, Éden Valadares, o diálogo constante entre os dois é um hábito comum do mandatário. “Se ele passar no meio da rua e vir uma placa de cabeça para baixo, ele liga para o Edinho; então é o dia inteiro”, afirmou.

Longe do telefone, um dos temas analisados por Edinho foi a medida anunciada por Washington de fechar os consulados dos Estados Unidos no Brasil. O dirigente avaliou que a decisão não faz sentido. “É uma das formas que o Trump tem para fazer disputa da opinião pública. Infelizmente, é isso”, declarou, chegando a classificar o presidente estadunidense como um líder “fascista”, que tenta manobrar e interferir na eleição brasileira.

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