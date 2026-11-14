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Política

TCU cobra R$ 5,5 milhões de Rosinha Garotinho por irregularidade em convênio

Processo é referente a repasses de recursos federais para construção de escolas em Campos dos Goytacazes (RJ)

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 17h56
Mulher de meia-idade, cabelos castanhos e óculos, sorri olhando para cima, vestindo blusa lilás. Ao fundo, prédios e vegetação em dia claro
A ex-governadora Rosinha Garotinho -  (./Reprodução)
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TCU cobra R$ 5,5 milhões de Rosinha Garotinho por irregularidade em convênio Priorize VEJA no Google

O Tribunal de Contas da União (TCU) publicou um edital citando a ex-governadora do Rio de Janeiro Rosinha Garotinho para que ela apresente no prazo de quinze dias sua defesa ou recolha aos cofres públicos 5,5 milhões de reais.

No edital, o TCU informa que o valor é devido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, que executa as políticas e diretrizes do ensino e é responsável por investimentos no setor.

A cobrança é decorrente de uma irregularidade encontrada pelo tribunal num convênio firmado em 2011 entre a prefeitura de Campos dos Goytacazes, município que ela administrou entre 2009 e 2017 .

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O ex-prefeito de Campos dos Goytacazes Rafael Diniz também responde de forma solidária pelo débito de Rosinha Garotinho, conforme o edital publicado pelo tribunal.

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Um documento do Ministério da Educação anexado ao processo mostra que os recursos foram repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao município para ser usado em projetos destinados à educação infantil. O convênio previa a construção de escolas.

Caso Rosinha apresente alegações de defesa e estas sejam rejeitadas, o Tribunal de Contas poderá condená-la a pagar o débito com valores atualizados —  o que equivaleria hoje a 6,8 milhões de reais.

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Rosinha já teve problemas com a Justiça. Em 2008, ela foi eleita prefeita, mas teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio por abuso de poder econômico. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no entanto, restabeleceu o mandato logo depois.

Em 2017, Rosinha foi presa durante uma ação da Polícia Federal que investigava crimes eleitorais. Ela chegou a ser levada para a cadeia pública no Rio de Janeiro, mas uma semana depois deixou a prisão beneficiada por um habeas corpus, passando a usar  tornozeleira eletrônica. As medidas cautelares foram suspensas um mês depois.

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VEJA tentou contato com a ex-prefeita,  mas não obteve retorno.

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