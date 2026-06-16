TCE de Alagoas investiga gastos da prefeitura de Maceió com festa de São João

O Tribunal de Contas de Alagoas (TCE-AL) cobrou da Prefeitura de Maceió justificativas para o gasto com o São João Massayó – a maior festa junina do litoral do país. O orçamento da festa teria saído de R$ 5,9 milhões para R$ 21,3 milhões.

O relator do caso no TCE-AL, o conselheiro Bruno Albuquerque Toledo, determinou a entrega de todos os contratos e documentos financeiros pela gestão municipal para decidir se suspenderá o valor extra adicionado em relação ao original.

Há a suspeita de que o pulo de 261% no orçamento contenha irregularidades, como remanejamento de verbas de despesas obrigatórias.