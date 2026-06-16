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Política

TCE de Alagoas investiga gastos da prefeitura de Maceió com festa de São João

Há a suspeita de que o pulo de 261% no orçamento contenha irregularidades, como remanejamento de verbas de despesas obrigatórias

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 17h30 | Atualizado em 16 jun 2026, 17h42
Festa de São João
Festa de São João (Reprodução/VEJA)
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TCE de Alagoas investiga gastos da prefeitura de Maceió com festa de São João Priorize VEJA no Google

O Tribunal de Contas de Alagoas (TCE-AL) cobrou da Prefeitura de Maceió justificativas para o gasto com o São João Massayó – a maior festa junina do litoral do país. O orçamento da festa teria saído de R$ 5,9 milhões para R$ 21,3 milhões.

O relator do caso no TCE-AL, o conselheiro Bruno Albuquerque Toledo, determinou a entrega de todos os contratos e documentos financeiros pela gestão municipal para decidir se suspenderá o valor extra adicionado em relação ao original.

Há a suspeita de que o pulo de 261% no orçamento contenha irregularidades, como remanejamento de verbas de despesas obrigatórias.

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