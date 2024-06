Taxação de importados e PEC das Praias são debatidos em live de VEJA

As polêmicas em torno da taxação de importados até 50 dólares, aprovada pelo Senado, e da PEC das Praias estão entre os temas da live de Os Três Poderes desta sexta, 7, às 12h. O programa, que traz análises dos principais fatos da semana, tem apresentação do editor Ricardo Ferraz e comentários dos colunistas Robson Bonin, Marcela Rahal e Ricardo Rangel.

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 5, a taxação de 20% a compras internacionais de até 50 dólares. O imposto foi incluído no projeto que criou o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) por meio de um destaque. A votação foi simbólica, ou seja, sem registro de votos no painel eletrônico do Senado. O projeto com o dispositivo foi aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada. O relator da matéria no Senado, Rodrigo Cunha (Podemos-AL), porém, anunciou na terça-feira que retiraria do projeto o trecho sobre a taxação.

O movimento provocou desgaste com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Na noite de terça, ele afirmou que a Casa poderia não votar o projeto do Mover caso ele voltasse à Câmara sem a taxação. O projeto do Mover prevê incentivos fiscais para empresas do ramo automotivo que investem em sustentabilidade e prevê novas obrigações à indústria automotiva para diminuir seu impacto ambiental.