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Política

Tarifaço dos EUA prejudica Flávio até entre eleitores de direita

Pesquisa Genial/Quaest indagou impacto de medida na intenção de voto dos brasileiros

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 12h30
Flávio Bolsonaro e Donald Trump na Casa Branca
Flávio Bolsonaro e Donald Trump na Casa Branca  (BolsonaroSP/X/Reprodução)
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Tarifaço dos EUA prejudica Flávio até entre eleitores de direita Priorizar nos meus resultados Google

O novo tarifaço dos Estados Unidos contra produtos brasileiros teve um impacto negativo nas intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente, inclusive entre eleitores de direita.

Uma pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira indagou se a medida do governo americano aumentava a vontade de votar em algum candidato.

O percentual dos que responderam Flávio caiu de 30% para 27% desde o último levantamento, em junho, enquanto o índice do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumentou de 39% para 42%.A resposta de “outro candidato” permaneceu em 23%, o que indica uma transferência direta entre os dois líderes.

A queda de preferência pelo senador foi maior entre os que se definem como “direita não bolsonarista”, indo de 70% para 60%.

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Entre os bolsonaristas também houve uma diminuição, mas menor, de 88% para 81%.

Ou seja, apesar de Flávio ainda liderar entre esses dois públicos, houve um recuo no entusiasmo. Nos dois casos, cresceu a opção de “outro candidato”.

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Já entre os independentes, aumentou a disposição de apoiar Lula, com o índice passando de 26% para 33%. Ainda lidera, contudo, a preferência por um terceiro nome, com 38% (contra 45% em junho).

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