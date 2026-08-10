Tarcísio x Haddad: quem errou ou distorceu mais dados no debate da Band

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O primeiro debate televisivo entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad pelo governo de São Paulo foi marcado por muitas informações. A Agência Lupa analisou as declarações, revelando imprecisões, omissões e erros de ambos os candidatos. Descubra a verdade por trás dos números e promessas.

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O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-ministro Fernando Haddad (PT) fizeram na noite de domingo, 9, na Band, o primeiro debate televisivo na disputa pelo governo de São Paulo. Em vários momentos da confrontação, ambos esgrimiram diversos números e informações sobre falhas ou méritos nas propostas ou no histórico de gestões de um ou de outro — ou de seus aliados, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (que apoia Tarcísio) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (que apoia Haddad).

Com tantas informações sendo apresentadas em tão pouco tempo, os eleitores podem ter ficado em dúvida sobre o que é ou não verdade ou sobre o que até tem um pouco de verdade, mas foi exagerado.

Um levantamento feito pela Agência Lupa, especializada na checagem de dados, aponta imprecisões, omissões e erros dos dois candidatos no debate. Veja os tópicos, com as informações e as classificações adotadas como padrão pela agência:

“Em 2023 a gente tinha um ano só de governo. Nós tínhamos sido o 3º no ensino fundamental 1, o 5º no ensino fundamental 2 e o 8º no ensino médio. E a situação de hoje, qual é? Nós somos o 3º no Fundamental 1, nós somos o 5º no Fundamental 2 (…) e quando a gente considera a nota dos alunos que estão no ensino profissional, a gente vai para 4,5. Isso significa que a gente continua no 8º lugar. O Brasil todo cresceu, nós crescemos também”

(Tarcísio de Freitas)

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FALSO

O governador errou ao citar as posições da rede estadual de ensino em São Paulo no Ideb. Em 2023, primeiro ano de seu mandato, escolas da rede estadual dos primeiros anos de ensino fundamental ficaram em 4º lugar no ranking, com uma nota de 6,2. Já em 2025, apesar de aumentar a nota, para 6,6, o estado ficou na 7ª posição. Já nos anos finais do ensino fundamental, o estado estava em 6º lugar em 2023, com uma nota de 5,1, e caiu para 7º lugar em 2025. Também no ensino médio, mesmo considerando o ensino técnico, São Paulo regrediu da 6ª posição em 2023 para a 8ª posição em 2025.

“A gente sabe que São Paulo já pagou essa dívida há muito tempo, aliás, os estados endividados pagaram. Por isso eles procuraram o Ministério da Fazenda para procurar desenhar o Propag, que foi aprovado no Congresso, vetado pelo presidente da República. Nós tivemos que derrubar o veto do presidente da República”

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(Tarcísio de Freitas)

As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

FALTA CONTEXTO

Em dezembro de 2024, o Senado aprovou o PLP 121/2024, que criava o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), cujo objetivo era repactuar o endividamento de estados por meio de novas condições de refinanciamento, com prazos mais amplos e taxas de juros reduzidas. Entretanto, em janeiro de 2025, o governo Lula sancionou o projeto, porém com treze vetos parciais, e não total, como afirmou Tarcísio.

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“O crime organizado nós combatemos com a Operação Carbono Oculto, que é exemplar no país. Segundo especialistas, a maior operação de combate ao crime organizado. Uma história teve como um dos grandes protagonistas a Receita Federal”

(Fernando Haddad)

FALTA CONTEXTO

A Carbono Oculto foi uma operação conjunta realizada por diferentes órgãos. Embora a Receita Federal tenha sido fundamental na investigação sobre um esquema bilionário envolvendo o setor de combustíveis e integrantes do PCC, órgãos como a Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo fizeram parte da força-tarefa, assim como as Polícias Civil e Militar de São Paulo, entre outros.

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“O indicador de São Paulo [de criminalidade] é o menor indicador do Brasil”

(Tarcísio de Freitas)

EXAGERADO

Apesar de ter reduzido muitos índices de criminalidade, São Paulo não tem o melhor indicador do Brasil em muitas das métricas medidas na última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Com relação a mortes violentas intencionais, o estado possui a segunda menor taxa do país, atrás de Santa Catarina. Também possui a segunda menor taxa de latrocínios e lesão corporal seguida de morte. São Paulo aparece com o menor indicador somente na taxa de homicídio doloso. Em crimes contra o patrimônio, o estado registra índices acima da média do país: tem a quarta maior taxa de roubos e furtos de celulares, a quinta maior incidência de roubos e furtos de veículos e a segunda maior taxa de roubos de carga.

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“O Roberto Campos, que foi nomeado pelo Bolsonaro, ele entregou no último mês de gestão dele […] uma taxa de juro de 14,25 para ser administrada pelo seu sucessor”

(Fernando Haddad)

EXAGERADO

A taxa básica de juros (Selic) encerrou a gestão de Roberto Campos Neto no Banco Central em 12,25%, após aumento de um ponto percentual na reunião que ocorreu em dezembro de 2024. O patamar mais elevado na gestão de Campos Neto foi de 13,75% ao ano, mantido inalterado por um ano, entre agosto de 2022 e agosto de 2023.

“A capital do estado de São Paulo responde por 20% dos roubos de celulares de todo o país”

(Fernando Haddad)

FALTA CONTEXTO

O percentual mencionado por Haddad corresponde à soma de roubos e furtos de celulares registrados na cidade de São Paulo, e não apenas roubos, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026. O levantamento não apresenta dados de roubos de celulares separados por município, apenas por estado. Em 2025, o Estado de São Paulo, que reúne 645 municípios, registrou 96. 955 ocorrências de roubo de celular, número que corresponde a 31,4% das ocorrências do país. O número de roubos de celulares na cidade de São Paulo caiu em 2026.

“Por que é que você não colocou a delegacia da mulher para funcionar 24 horas? “

(Fernando Haddad)

FALTA CONTEXTO

São Paulo possui 144 Delegacias de Defesa da Mulher e dezenove funcionam 24 horas, apesar de a lei federal nº 14. 541/2023 determinar o funcionamento das DDMs por 24 horas todos os dias. O Estado, porém, possui 235 Salas DDM 24 horas (espaços instalados em delegacias com plantão) para atendimento a vítimas de violência doméstica e familiar.

“A gente tá buscando os agressores, levando para os grupos reflexivos, atuando preventivamente, e nós estamos já no segundo mês consecutivo com redução dos indicadores [de feminicídio]. Isso mostra que a política pública tá funcionando”

(Tarcísio de Freitas)

FALTA CONTEXTO

Os feminicídios no Estado recuaram em maio e junho na comparação anual, mas São Paulo encerrou o primeiro semestre com 141 casos, alta de 10% em relação aos mesmos meses de 2025 e recorde para o período. Os casos de estupro também aumentaram no primeiro semestre deste ano, totalizando 7. 700 ocorrências (aumento de 6% em relação ao ano anterior).

“Como prefeito […] da cidade de São Paulo [Fernando Haddad], tinha que entregar UPAs, não entregou”

(Tarcísio de Freitas)

FALSO

Haddad entregou três UPAs quando foi prefeito (Campo Limpo, em abril de 2014; Vila Santa Catarina, em janeiro de 2015; e Itaquera, em agosto de 2016).

“Nós fizemos os dois maiores concursos da Polícia Civil da história”

(Tarcísio de Freitas)

FALTA CONTEXTO

Tarcísio se refere a dois conjuntos de concursos da Polícia Civil. O primeiro teve os editais publicados em 2021, durante o Governo de João Doria (PSDB). Eles ofereciam inicialmente 2. 939 vagas, mas Tarcísio ampliou as convocações e empossou 4. 017 aprovados em maio de 2024 (considerada a maior nomeação da história da corporação). O segundo conjunto reúne cinco concursos para 3. 500 vagas. A abertura das vagas foi autorizada em setembro de 2022 pelo então governador Rodrigo Garcia (Republicanos), enquanto os editais foram publicados em 2023, já na gestão Tarcísio. Logo, o Governo Tarcísio conduziu etapas, ampliou convocações e nomeou aprovados, mas as seleções começaram ou foram autorizadas na gestão anterior.

“Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato, tratavam zero de esgoto em 2022”

(Tarcísio de Freitas)

EXAGERADO

Os índices não eram zerados, mas estavam abaixo de 5%. Cajamar, Franco da Rocha e Francisco Morato possuíam percentuais, respectivamente, de 0,72%; 3,41%; e 0,19% de tratamento de esgoto, segundo os dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento).

“Nós estamos tendo que rever o contrato com o [Rubens] Ometto, que, aliás, foi o maior doador da tua campanha em 2022”

(Fernando Haddad)

FALSO

O empresário Rubens Ometto, fundador do grupo Cosan, doou 200. 000 reais à campanha de Tarcísio, mas esse não foi o maior valor. De acordo com a plataforma DivulgaCandContas, os maiores doadores individuais foram os também empresários Fabiano Zettel e Otto Medeiros de Azevedo Júnior, que destinaram 2 milhões de reais cada um.

“O presidente Lula prometeu isentar as pessoas que ganham até 5. 000 reais de Imposto de Renda. Uma incumbência muito difícil de ser executada, mas nós executamos. O Governo de Tarcísio prometeu a mesma coisa. E não entregou nada”

(Fernando Haddad)

FALSO

Não há declarações públicas de Tarcísio afirmando que isentaria o Imposto de Renda, caso eleito em São Paulo. Tampouco em seu programa de governo de 2022, quando disputou o Governo do Estado pela primeira vez, houve qualquer menção. O Imposto de Renda é um tributo da União. Provavelmente Haddad estava se referindo ao Governo Jair Bolsonaro, de quem Tarcísio foi ministro da Infraestrutura — e não era responsável diretamente pela política fiscal do governo.

“Eu até pergunto: por que o índice [de feminicídio] do Ceará, do Rio Grande do Norte, por exemplo, é muito maior do que o de São Paulo? “

(Tarcísio de Freitas)

EXAGERADO

De acordo com dados de 2025 da pesquisa “Retrato dos Feminicídios no Brasil”, publicada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as taxas de feminicídio a cada 100. 000 mulheres nestes três estados são próximas: Rio Grande do Norte (1,2), São Paulo (1,1) e Ceará (1,0).

“Você tá botando o livro didático de lado e colocando slide para aprender [em sala de aula]”

(Fernando Haddad)

FALTA CONTEXTO

Em agosto de 2023, o Governo de São Paulo anunciou que não iria aderir ao material didático e pedagógico do Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD), do Ministério da Educação. No lugar desses materiais, alunos do ensino fundamental e ensino médio da rede estadual receberiam, a partir de 2024, um material 100% digital e próprio “alinhado ao currículo do Estado”. A decisão, contudo, foi alvo de críticas e o Governo de Tarcísio de Freitas voltou atrás. Ainda em agosto de 2023, a Secretaria de Educação de São Paulo anunciou a adesão ao PNLD. Apesar do recuo, slides são usados como material de apoio por professores da rede estadual. Em 2023, diversas denúncias apontaram erros de português e informações rasas nesses materiais.

“Teve 13 bilhões de reais de financiamento do BNDES [no Governo Tarcísio], contra 3 bilhões de reais do Governo Bolsonaro para o Doria”

(Fernando Haddad)

SUBESTIMADO

Consulta ao sistema de financiamentos do BNDES informa que o Estado de São Paulo, na gestão Tarcísio, obteve 15,2 bilhões de reais de financiamento. No Governo Doria, o valor financiado pelo banco estatal foi de 1,857 bilhão de reais.

“Tem estudos mostrando que dois terços das pessoas atendidas pelo programa Braços Abertos deixaram de consumir o crack ou diminuíram muito o consumo de crack a ponto de voltar ao trabalho”

(Fernando Haddad)

EXAGERADO

Um estudo divulgado em 2016 e conduzido pela rede de ONGs Plataforma Brasileira de Política de Drogas (PBPD), com financiamento da Open Society, apontou que mais de 65% dos beneficiários declararam ter reduzido o consumo de crack após ingressar no programa. O problema está em associar esse percentual à interrupção completa do uso da droga e à volta ao trabalho. O estudo apresenta os dois resultados separadamente: 65% reduziram o consumo de crack, enquanto 73% ingressaram na frente de emprego oferecida pelo programa. Ou seja, não há indicação de que os 65% que reduziram o consumo tenham necessariamente voltado ao mercado de trabalho.