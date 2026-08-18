Tarcísio x Haddad: nova pesquisa mostra disputa ao governo de São Paulo

A nova pesquisa Real Time Big Data para a eleição ao governo de São Paulo vai colocar à prova diferentes cenários da disputa entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. O questionário prevê perguntas sobre intenção de voto no primeiro turno, um confronto direto entre os dois no segundo turno, rejeição e potencial de voto dos candidatos. A divulgação dos resultados está prevista para 24 de agosto.

O que a pesquisa vai testar para o governo de São Paulo?

O levantamento começará pela intenção espontânea de voto para governador, em que o entrevistado poderá indicar livremente o nome de sua preferência. Em seguida, será apresentado um cenário estimulado com sete candidatos: Carlos Machado (PCB), Fernando Haddad (PT), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Tarcísio (Republicanos), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP).

O questionário também prevê uma simulação de segundo turno entre Haddad e Tarcísio. Nesse cenário, os entrevistados serão convidados a indicar em quem votariam caso a eleição fosse realizada entre os dois candidatos.

A pesquisa vai medir ainda a rejeição aos nomes apresentados. Os entrevistados serão questionados sobre em quem não votariam para governador, com a possibilidade de escolher entre os sete candidatos listados no primeiro turno.

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Como será medido o potencial de voto dos candidatos?

Além da intenção de voto e da rejeição, o levantamento vai avaliar o potencial eleitoral de cada candidato. Para cada um dos sete nomes, o entrevistado deverá indicar se votaria com certeza, se considera uma possibilidade de voto, se conhece o candidato mas não votaria nele ou se não o conhece suficientemente para opinar.

O formato permite identificar não apenas a preferência declarada no momento da entrevista, mas também o espaço de receptividade de cada candidatura entre os eleitores ouvidos.

O que a pesquisa perguntará sobre o Senado?

O questionário também inclui a disputa pelas duas vagas de São Paulo no Senado em 2026. O eleitor será apresentado a uma lista com 15 candidatos e deverá indicar seu primeiro e seu segundo voto.

Entre os nomes incluídos estão André do Prado (PL), Dra. Eliana Ferreira (PSTU), Ednelson Cesaretti (PCO), Geraldo Rufino (Podemos), Guilherme Derrite (PP), Guto Schiavetto (Missão), Maíra de Souza (UP), Marcio Alves (UP), Marina Silva (Rede), Petter Maahs (PCB), Salles (Novo), Simone Tebet (PSD), Soninha Francine (Cidadania), Weller Gonçalves (PSTU) e William Teixeira (Agir). O questionário também prevê as opções nulo ou branco e não sabe ou não respondeu.

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Como os eleitores avaliam Tarcísio?

O levantamento vai medir a aprovação ou desaprovação do desempenho de Tarcísio de Freitas à frente do governo de São Paulo. Os entrevistados poderão responder que aprovam, desaprovam ou não sabem avaliar a gestão.

Em outra pergunta, a pesquisa pedirá uma avaliação mais detalhada do desempenho do governador, com cinco opções: ótimo, bom, regular, ruim e péssimo.

Quando a pesquisa será realizada?

A coleta está prevista para ocorrer entre 19 e 22 de agosto. A pesquisa terá 2.000 entrevistas e nível de confiança estimado em 95%. A margem de erro máxima estimada é de aproximadamente dois pontos porcentuais para mais ou para menos sobre os resultados do total da amostra.

A pesquisa é realizada com recursos próprios da Real Time Big Data. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é SP-01347/2026, feito em 18 de agosto de 2026.

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