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Política

Tarcísio x Haddad: pesquisa Real Time Big Data mostra disputa ao governo de SP a poucos dias da votação

Tendência é de que o pleito seja definido já no primeiro turno, no próximo domingo, 4, segundo novo levantamento

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 07h21 | Atualizado em 29 set 2026, 11h47
Montagem de dois homens brancos de meia-idade em palanques. À esquerda, Tarcísio de Freitas, de terno azul-marinho e gravata azul-clara, fala ao microfone, segurando papéis. À direita, Fernando Haddad, de terno escuro e gravata azul-escura, também fala ao microfone, gesticulando com as mãos.
Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) polarizam a eleição estadual de São Paulo, mas governador tem ampla vantagem para reeleição em primeiro turno (Divulgação/Alesp e Antonio Cruz/Agência Brasil)
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Tarcísio x Haddad: pesquisa Real Time Big Data mostra disputa ao governo de SP a poucos dias da votação Priorize VEJA no Google

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanis), chega à última semana da eleição com alta probabilidade de vitória no primeiro turno, já no próximo domingo, 4, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 29. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 24 e 28 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

Tarcísio tem 53% das intenções de voto dos entrevistados, enquanto seu único rival competitivo, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), aparece com 39% — 14 pontos a menos.

Primeiro turno

  • Tarcísio (Republicanos): 53%
  • Fernando Haddad (PT): 39%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 4%
  • NS / NR: 3%

Os candidatos Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP), somados, atingiram 1% e estão classificados como “outros”.

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Segundo turno

Apesar de muito improvável, o instituto também desenhou um eventual cenário de segundo turno, no qual a distância entre os dois candidatos ainda seriam ampliada em três pontos, com vantagem para Tarcísio.

  • Tarcísio (Republicanos): 57%
  • Fernando Haddad (PT): 40%
  • Nulo/Branco: 2%
  • Não sabe / Não respondeu: 1%

Rejeições

O resultado reflete o fato de que Haddad é o político mais rejeitado pelos eleitores do estado: 42% dizem que não votariam nele para o governo.

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  • Fernando Haddad (PT): 42%
  • Tarcísio (Republicanos): 35%
  • Carlos Machado (PCB): 22%
  • Izadora Dias (PCO): 22%
  • Vera Lúcia (PSTU): 22%
  • Vivian Mendes (UP): 20%
  • Poderia Votar em Todos: 1%
  • NS/NR: 1%

O governo Tarcísio na avaliação da população de São Paulo

Ao mesmo tempo, o resultado reflete também a gestão majoritariamente bem aprovada do governador do Republicanos, chegando a 64%.

Aprovação

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  • Aprova: 64%
  • Desaprova: 35%
  • NS / NR: 1%

Avaliação

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  • Ótimo/Bom: 42%
  • Regular: 33%
  • Ruim/Péssimo: 24%
  • NS / NR: 1%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código SP-06293/2026.

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