Tarcísio x Haddad: pesquisa Real Time Big Data mostra disputa ao governo de SP a poucos dias da votação
Tendência é de que o pleito seja definido já no primeiro turno, no próximo domingo, 4, segundo novo levantamento
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanis), chega à última semana da eleição com alta probabilidade de vitória no primeiro turno, já no próximo domingo, 4, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 29. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 24 e 28 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
Tarcísio tem 53% das intenções de voto dos entrevistados, enquanto seu único rival competitivo, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), aparece com 39% — 14 pontos a menos.
Primeiro turno
- Tarcísio (Republicanos): 53%
- Fernando Haddad (PT): 39%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 4%
- NS / NR: 3%
Os candidatos Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP), somados, atingiram 1% e estão classificados como “outros”.
Segundo turno
Apesar de muito improvável, o instituto também desenhou um eventual cenário de segundo turno, no qual a distância entre os dois candidatos ainda seriam ampliada em três pontos, com vantagem para Tarcísio.
- Tarcísio (Republicanos): 57%
- Fernando Haddad (PT): 40%
- Nulo/Branco: 2%
- Não sabe / Não respondeu: 1%
Rejeições
O resultado reflete o fato de que Haddad é o político mais rejeitado pelos eleitores do estado: 42% dizem que não votariam nele para o governo.
- Fernando Haddad (PT): 42%
- Tarcísio (Republicanos): 35%
- Carlos Machado (PCB): 22%
- Izadora Dias (PCO): 22%
- Vera Lúcia (PSTU): 22%
- Vivian Mendes (UP): 20%
- Poderia Votar em Todos: 1%
- NS/NR: 1%
O governo Tarcísio na avaliação da população de São Paulo
Ao mesmo tempo, o resultado reflete também a gestão majoritariamente bem aprovada do governador do Republicanos, chegando a 64%.
Aprovação
- Aprova: 64%
- Desaprova: 35%
- NS / NR: 1%
Avaliação
- Ótimo/Bom: 42%
- Regular: 33%
- Ruim/Péssimo: 24%
- NS / NR: 1%
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código SP-06293/2026.