Tarcísio x Haddad: pesquisa Real Time Big Data mostra disputa ao governo de SP a poucos dias da votação

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O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem alta probabilidade de vitória no primeiro turno em São Paulo, aponta pesquisa Real Time Big Data. Com 53% das intenções de voto, ele lidera sobre Fernando Haddad (PT), que tem 39%. A gestão de Tarcísio também demonstra forte aprovação, com 64%. O levantamento detalha cenários de primeiro, segundo turno e taxas de rejeição.

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanis), chega à última semana da eleição com alta probabilidade de vitória no primeiro turno, já no próximo domingo, 4, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 29. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 24 e 28 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

Tarcísio tem 53% das intenções de voto dos entrevistados, enquanto seu único rival competitivo, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), aparece com 39% — 14 pontos a menos.

Primeiro turno

Tarcísio (Republicanos): 53%

Fernando Haddad (PT): 39%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 4%

NS / NR: 3%

Os candidatos Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP), somados, atingiram 1% e estão classificados como “outros”.

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Segundo turno

Apesar de muito improvável, o instituto também desenhou um eventual cenário de segundo turno, no qual a distância entre os dois candidatos ainda seriam ampliada em três pontos, com vantagem para Tarcísio.

Tarcísio (Republicanos): 57%

Fernando Haddad (PT): 40%

Nulo/Branco: 2%

Não sabe / Não respondeu: 1%

Rejeições

O resultado reflete o fato de que Haddad é o político mais rejeitado pelos eleitores do estado: 42% dizem que não votariam nele para o governo.

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A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código SP-06293/2026.