Tarcísio x Haddad: Os números da última pesquisa Quaest antes do primeiro turno em SP
Tarcísio de Freitas aparece com chance de reeleição já neste domingo, 4
Nova pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, mostra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com chance de reeleição já no primeiro turno da eleição, que acontece neste domingo, 4.
Em votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos, ele tem 60% da preferência, 24 pontos à frente do segundo colocado, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), que tem 36%.
Veja os números da pesquisa Quaest para o governo de São Paulo, considerando votos válidos:
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 60%
- Fernando Haddad (PT): 36%
- Vera Lúcia (PSTU): 2%
- Vivian Mendes (UP): 2%
- Carlos Machado (PCB): 0%
Sobre a pesquisa
A Quaest ouviu 3.702 eleitores paulistas entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-04726/2026.