Tarcísio x Haddad: Os números da última pesquisa Quaest antes do primeiro turno em SP

Nova pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, mostra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com chance de reeleição já no primeiro turno da eleição, que acontece neste domingo, 4.

Em votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos, ele tem 60% da preferência, 24 pontos à frente do segundo colocado, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), que tem 36%.

Veja os números da pesquisa Quaest para o governo de São Paulo, considerando votos válidos:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 60%

Fernando Haddad (PT): 36%

Vera Lúcia (PSTU): 2%

Vivian Mendes (UP): 2%

Carlos Machado (PCB): 0%

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Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu 3.702 eleitores paulistas entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-04726/2026.

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