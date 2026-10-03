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Política

Tarcísio x Haddad: Os números da última pesquisa Quaest antes do primeiro turno em SP

Tarcísio de Freitas aparece com chance de reeleição já neste domingo, 4

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 17h50 | Atualizado em 3 out 2026, 17h57
Montagem de dois homens brancos de meia-idade em palanques. À esquerda, Tarcísio de Freitas, de terno azul-marinho e gravata azul-clara, fala ao microfone, segurando papéis. À direita, Fernando Haddad, de terno escuro e gravata azul-escura, também fala ao microfone, gesticulando com as mãos.
Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad: candidatos ao governo de São Paulo (Divulgação/Alesp e Antonio Cruz/Agência Brasil)
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Tarcísio x Haddad: Os números da última pesquisa Quaest antes do primeiro turno em SP Priorize VEJA no Google

Nova pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, mostra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com chance de reeleição já no primeiro turno da eleição, que acontece neste domingo, 4.

Em votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos, ele tem 60% da preferência, 24 pontos à frente do segundo colocado, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), que tem 36%.

Veja os números da pesquisa Quaest para o governo de São Paulo, considerando votos válidos:

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 60%
  • Fernando Haddad (PT): 36%
  • Vera Lúcia (PSTU): 2%
  • Vivian Mendes (UP): 2%
  • Carlos Machado (PCB): 0%
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Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu 3.702 eleitores paulistas entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-04726/2026.

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