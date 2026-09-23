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Política

Tarcísio x Haddad: os novos números da disputa, segundo pesquisa Quaest

Tarcísio de Freitas segue na liderança sobre Fernando Haddad

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 17h16 | Atualizado em 23 set 2026, 17h56
Tarcísio e Haddad: os principais nomes da disputa paulista, segundo pesquisa
Tarcísio e Haddad: os principais nomes da disputa paulista (Kaio Lakaio/VEJA)
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Tarcísio x Haddad: os novos números da disputa, segundo pesquisa Quaest Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa Quaest para o governo do estado de São Paulo nesta quarta-feira, 23, mostra um cenário de estabilidade. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) segue à frente, com 44% das intenções de voto, quinze pontos percentuais à frente do segundo colocado, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT).

Na comparação com a rodada anterior, de 8 de setembro, todas as movimentações se deram dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Há duas semanas, Tarcísio tinha 42%, e Haddad, os mesmos 27%. Os demais candidatos não chegam a 2% da preferência.

Veja os números da pesquisa para o governo de São Paulo:

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 44% (eram 42% em 8 de setembro)
  • Fernando Haddad (PT): 27% (eram 27%)
  • Policial Edjane (Agir): 1% (era 1%)
  • Vera Lúcia (PSTU): 1% (era 1%)
  • Carlos Machado (PCB): 1% (era 1%)
  • Izadora Dias (PCO): 1% (era 1%)
  • Vivian Mendes (UP): 0% (era 0%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 14% (eram 13%)
  • Indecisos: 11% (eram 14%)
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Segundo turno

O instituto também testou um cenário de embate direto entre Tarcísio e Haddad. O governador segue na liderança e amplia a vantagem para dezenove pontos percentuais. Confira: 

Siga
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 49% (eram 48% em 8 de setembro)
  • Fernando Haddad (PT): 30% (eram 31%)
  • Em branco/nulo/não vai votar: 12% (eram 11%)
  • Indecisos: 9% (eram 10%)
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Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu 1.800 eleitores paulistas entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-02456/2026.

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