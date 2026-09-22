Nova pesquisa mostra como está a disputa Tarcísio x Haddad em São Paulo a menos de duas semanas para eleição

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Novo levantamento do Paraná Pesquisas aponta Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 50,7% das intenções de voto para o governo de São Paulo, indicando vitória no primeiro turno. Fernando Haddad (PT) mantém 33,3%. Os números mostram estabilidade na corrida, com Tarcísio à frente também em um eventual segundo turno.

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Novo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 21, mostra um cenário estável na corrida para o governo de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) segue favorito, com 50,7% das intenções de voto –percentual que seria suficiente para liquidar a disputa já no primeiro turno.

O segundo colocado, Fernando Haddad (PT) está dezessete pontos percentuais atrás, com 33,3%. Os demais candidatos não atingiram 2%.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada no último dia 11, não houve nenhuma movimentação fora da margem de erro, estimada em 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os números da pesquisa para o governo de São Paulo:

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Tarcísio de Freitas (Republicanos): 50,7% (tinha 49,7% há dez dias)

Fernando Haddad (PT): 33,3% (tinha 34,5%)

Vera Lúcia (PSTU): 1,8% (tinha 1,8%)

Carlos Machado (PCB): 1% (tinha 0,7%)

Izadora Dias (PCO): 0,9% (tinha 0,6%)

Policial Edjane (Agir): 0,8% (tinha 0,7%)

Vivian Mendes (UP): 0,6% (tinha 0,7%)

Não sabe/não opinou: 3,8% (era 4,4%)

Nenhum/branco/nulo: 7,2% (era 7%)

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Segundo turno

Em um eventual segundo turno, a vantagem de Tarcísio se mantém. Na série histórica do instituto, a disputa do governador sobre o Haddad se mantém estável há cinco meses, desde abril.

Veja os números:

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Tarcísio de Freitas (Republicanos): 54% (tinha 52,9% há dez dias)

Fernando Haddad (PT): 36,4% (tinha 37,5%)

Nenhum/branco/nulo: 6,5% (era 6,8%)

Não sabe/não opinou: 3,1% (era 2,9%)

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Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores paulistas entre os dias 19 e 21 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-03057/2026.