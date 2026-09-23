🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Tarcísio x Haddad: os números da disputa em São Paulo, segundo nova pesquisa AtlasIntel

Governador ampliou vantagem sobre ministro da Fazenda, mostra AtlasIntel

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 12h00 | Atualizado em 23 set 2026, 12h14
Tarcísio de Freitas, à esquerda, com camisa preta, e Fernando Haddad, à direita, com terno escuro e camisa branca, ambos falando em microfones, em fundos distintos
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) (João Valério/Governo de SP/Paulo Pinto/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Tarcísio x Haddad: os números da disputa em São Paulo, segundo nova pesquisa AtlasIntel Priorizar nos meus resultados Google

Novo levantamento feito pela AtlasIntel para o governo de São Paulo divulgado nesta quarta-feira, 23, mostra que Tarcísio de Freitas (Republicanos) oscilou para cima e ampliou a vantagem sobre Fernando Haddad (PT).

Com 55,2% das intenções de voto, o governador pode levar a reeleição já no primeiro turno. Quatorze pontos atrás, está o ex-ministro da Fazenda, com 41%. Os demais candidatos não chegaram a 1%.

Na rodada anterior, divulgada em 3 de setembro, Tarcísio tinha 51,1%, e Haddad, 39,9%. Como a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, as movimentações se deram dentro dela.

Siga

Veja os números da pesquisa para o governo de São Paulo:

Continua após a publicidade
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 55,2% (tinha 51,1% em 3 de setembro)
  • Fernando Haddad (PT): 41% (tinha 39,9%)
  • Vivian Mendes (UP): 0,4% (tinha 1%)
  • Carlos Machado (PCB): 0,1% (tinha 1,3%)
  • Vera Lúcia (PSTU): 0% (tinha 1%)
  • Não sei: 0,7% (era 3,6%)
  • Branco/nulo: 2,6% (era 1,9%)

*As candidatas Izadora Dias (PCO) e Policial Edjane (Agir) não foram mencionadas.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Tarcísio e Haddad, suas intenções de voto se mantém praticamente inalteradas, com variações na casa decimal. Confira os números:

Continua após a publicidade
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 55,6%
  • Fernando Haddad (PT): 41,7%
  • Branco/nulo: 2,3%
  • Não sei: 0,4%

Sobre a pesquisa

A AtlasIntel coletou 1.800 entrevistas pela internet com eleitores de São Paulo entre os dias 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-02676/2026.

Publicidade
TAGS:
AtlasIntel
Fernando Haddad
Maquiavel
Pesquisas Eleitorais
Tarcísio Gomes de Freitas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).