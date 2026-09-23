Tarcísio x Haddad: os números da disputa em São Paulo, segundo nova pesquisa AtlasIntel

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Nova pesquisa AtlasIntel para o governo de São Paulo revela Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 55,2% das intenções de voto, ampliando sua vantagem sobre Fernando Haddad (PT), que tem 41%. O levantamento indica uma possível reeleição em primeiro turno para Tarcísio. Os demais candidatos não chegam a 1%.

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Novo levantamento feito pela AtlasIntel para o governo de São Paulo divulgado nesta quarta-feira, 23, mostra que Tarcísio de Freitas (Republicanos) oscilou para cima e ampliou a vantagem sobre Fernando Haddad (PT).

Com 55,2% das intenções de voto, o governador pode levar a reeleição já no primeiro turno. Quatorze pontos atrás, está o ex-ministro da Fazenda, com 41%. Os demais candidatos não chegaram a 1%.

Na rodada anterior, divulgada em 3 de setembro, Tarcísio tinha 51,1%, e Haddad, 39,9%. Como a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, as movimentações se deram dentro dela.

Veja os números da pesquisa para o governo de São Paulo:

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Tarcísio de Freitas (Republicanos): 55,2% (tinha 51,1% em 3 de setembro)

Fernando Haddad (PT): 41% (tinha 39,9%)

Vivian Mendes (UP): 0,4% (tinha 1%)

Carlos Machado (PCB): 0,1% (tinha 1,3%)

Vera Lúcia (PSTU): 0% (tinha 1%)

Não sei: 0,7% (era 3,6%)

Branco/nulo: 2,6% (era 1,9%)

*As candidatas Izadora Dias (PCO) e Policial Edjane (Agir) não foram mencionadas.

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Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Tarcísio e Haddad, suas intenções de voto se mantém praticamente inalteradas, com variações na casa decimal. Confira os números:

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Tarcísio de Freitas (Republicanos): 55,6%

Fernando Haddad (PT): 41,7%

Branco/nulo: 2,3%

Não sei: 0,4%

Sobre a pesquisa

A AtlasIntel coletou 1.800 entrevistas pela internet com eleitores de São Paulo entre os dias 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-02676/2026.