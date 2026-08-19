Tarcísio x Haddad: nova pesquisa Quaest mede a corrida pelo governo de SP

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A Quaest registrou nova pesquisa eleitoral para as eleições de 2026 em São Paulo. O levantamento, com 1.800 entrevistas, aborda disputas para governador (incluindo Haddad e Tarcísio) e duas vagas ao Senado. A sondagem também mede intenção de voto para presidente e avalia os governos Lula e Tarcísio.

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A Quaest registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma nova pesquisa eleitoral sobre as disputas para governador e senador em São Paulo nas eleições de 2026. O levantamento prevê 1.800 entrevistas entre os dias 21 e 24 de agosto, com divulgação programada para 25 de agosto.

A pesquisa inclui cenários para a eleição de governador, além da disputa por duas vagas ao Senado. O questionário também investiga a intenção de voto para presidente da República entre os eleitores paulistas e a avaliação dos governos de Tarcísio de Freitas e Luiz Inácio Lula da Silva.

O que a pesquisa vai medir na disputa pelo governo?

Para o governo de São Paulo, o levantamento apresenta cenários de primeiro turno e um possível segundo turno entre Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos). O questionário também mede o grau de conhecimento e o potencial de voto dos candidatos.

Além dos dois candidatos, os outros nomes testados para o Palácio dos Bandeirantes são Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (AGIR), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP).

Além da intenção de voto, os entrevistados são questionados sobre a definição de sua escolha, as preferências em relação à continuidade ou mudança no governo estadual e o impacto de eventuais apoios políticos de Lula e Flávio Bolsonaro.

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Como está estruturada a pesquisa para o Senado?

O levantamento também mede a intenção de voto dos eleitores paulistas para as duas vagas ao Senado que estarão em disputa em 2026. O questionário apresenta 15 candidatos e pergunta separadamente sobre a escolha para a primeira e para a segunda vaga.

São testados André do Prado (PL), Dra. Eliana Ferreira (PSTU), Ednelson Cesaretti (PCO), Geraldo Rufino (Podemos), Guilherme Derrite (PP), Guto Schiavetto (Missão), Maíra de Souza (UP), Marcio Alves (UP), Marina Silva (Rede), Petter Maahs (PCB), Salles (Novo), Simone Tebet (PSB), Soninha Francine (Cidadania), Weller Gonçalves (PSTU) e William Teixeira (AGIR).

O questionário também verifica se a escolha do eleitor para o Senado é definitiva ou ainda pode mudar até a eleição.

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O que mais será investigado entre os eleitores?

A pesquisa inclui dois cenários de primeiro turno para a Presidência da República, com e sem Pablo Marçal (PRTB) na lista de candidatos. Também são avaliadas a aprovação e a avaliação dos governos Lula e Tarcísio.

O levantamento pergunta ainda qual é, na visão do eleitor, o principal problema enfrentado atualmente pelo estado de São Paulo. O questionário inclui perguntas sobre identificação política, fontes de informação sobre política, religião, raça e voto declarado no segundo turno das eleições de 2022.

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Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa, registrada no TSE sob o número SP-06946/2026 no dia 19 de agosto, será realizada pela Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos Ltda., com 1.800 entrevistas entre 21 e 24 de agosto. O nível de confiança das estimativas é de 95%, e a margem de erro máxima prevista é de cerca de dois pontos percentuais para mais ou para menos em relação aos totais da amostra, considerando o cálculo para amostra aleatória simples como aproximação. O levantamento foi contratado pela Globo Comunicação e Participações S/A, com recursos próprios do contratante.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.