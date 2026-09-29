Tarcísio x Haddad: nova pesquisa AtlasIntel mostra disputa ao governo de SP

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Uma nova pesquisa AtlasIntel aponta que Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera com folga os cenários para a reeleição ao governo de São Paulo. O levantamento, realizado entre 22 e 27 de setembro, indica uma alta probabilidade de vitória no primeiro turno, superando Fernando Haddad (PT) com 53,3% das intenções de voto. Os detalhes dos números e cenários de primeiro e segundo turno revelam o panorama eleitoral paulista.

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera todos os cenários para sua reeleição, inclusive com grande probabilidade de vitória no primeiro turno, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 29. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.833 eleitores do estado entre os dias 22 e 27 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, ele tem 53,3% das intenções de voto contra 40,1% do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT). Não há outros candidatos competitivos, com mais de dois dígitos, no pleito paulista.

Os números são semelhantes ao de outro levantamento divulgado também nesta segunda, do Real Time Big Data, no qual Tarcísio tinha 53% conta 39% de Haddad. Clique aqui para ver também esta segunda pesquisa.

Primeiro turno

Tarcísio (Republicanos): 53,3%

Fernando Haddad (PT): 40,1%

Outros: 1,8%

Voto branco/nulo: 3,1%

Não sei: 1,7%

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Foram classificados como “outros”: Vivian Mendes (UP): 1,3%; Carlos Machado (PCB): 0,4%; Vera Lúcia (PSTU): 0,1%; e Izadora Dias (PCO): não pontuou.

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Segundo turno

Mesmo sendo muito improvável, o instituto também desenhou um cenário de segundo turno, no qual o governador também sairia vencedor.

Tarcísio (Republicanos): 54,9%

Fernando Haddad (PT): 42,1%

Voto branco/nulo: 3,0%

Não sei: 0,1%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código SP-01486/2026.