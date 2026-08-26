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Política

Tarcísio x Haddad: nova pesquisa AtlasIntel mede corrida pelo governo de São Paulo

Questionário para a eleição estadual apresenta sete candidatos no primeiro turno, confronto entre os dois principais nomes no segundo e 15 opções para o Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 22h46 | Atualizado em 27 ago 2026, 12h03
SÃO PAULO - Haddad x Tarcísio: reunião do banqueiro com o presidente no Planalto e doação serão temas de embate
Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) (Divulgação/PT; Paulo Guereta/Governo Estado SP/.)
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A nova pesquisa da AtlasIntel em São Paulo coloca no centro do questionário a disputa pelo governo do estado e pelas duas vagas ao Senado em 2026. Para o Palácio dos Bandeirantes, o levantamento testa sete candidatos no primeiro turno e um eventual segundo turno entre Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT). Na corrida ao Senado, 15 nomes são apresentados aos eleitores para a escolha dos dois votos.

A pesquisa tem 1.800 entrevistas, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. A coleta está prevista para ocorrer de 26 a 31 de agosto de 2026, com divulgação em 1º de setembro. O levantamento está registrado no TSE sob o número SP-06964/2026.

Quem aparece na disputa pelo governo de São Paulo?

No primeiro turno, o questionário apresenta Carlos Machado (PCB), Fernando Haddad (PT), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP).

No segundo turno, a pesquisa testa o confronto entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas.

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Quem disputa as duas vagas ao Senado?

Para o primeiro voto ao Senado, o questionário apresenta André do Prado (PL), Dra. Eliana Ferreira (PSTU), Ednelson Cesaretti (PCO), Geraldo Rufino (Podemos), Guilherme Derrite (PP), Guto Schiavetto (Missão), Maíra de Souza (UP), Marcio Alves (UP), Marina Silva (Rede), Petter Maahs (PCB), Salles (Novo), Simone Tebet (PSB), Soninha Francine (Cidadania), Weller Gonçalves (PSTU) e William Teixeira (Agir).

Como o questionário avalia Tarcísio, Haddad e outros políticos?

O levantamento mede a aprovação e a avaliação dos governos de Lula e Tarcísio de Freitas, além de perguntar se o governador paulista merece ser reeleito e como sua gestão é comparada à de João Doria.

A pesquisa também avalia a imagem de Tarcísio de Freitas, André do Prado, Eduardo Bolsonaro, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Guilherme Derrite, Marina Silva, Márcio França, Ricardo Nunes, Ricardo Salles, Simone Tebet, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Flávio Bolsonaro, Lula e Jair Bolsonaro.

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Em outro bloco, Tarcísio e Haddad são colocados frente a frente para que os entrevistados indiquem em quem confiam mais para administrar áreas como saúde, educação, criminalidade e tráfico de drogas, pobreza e desigualdade social, combate à corrupção, geração de empregos, transporte público, infraestrutura e equilíbrio fiscal.

O que a pesquisa pergunta sobre a eleição presidencial?

A pesquisa também inclui um cenário para a disputa pela Presidência. No primeiro turno, aparecem Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo), além das opções de voto branco ou nulo e não sabe.

Para o segundo turno, o questionário testa quatro confrontos: Lula contra Flávio Bolsonaro, Lula contra Romeu Zema, Lula contra Ronaldo Caiado e Lula contra Renan Santos.

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