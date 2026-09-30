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Política

Tarcísio x Haddad: Debate em SP tem troca de acusações sobre envolvimento com crime organizado

Adversários tentam colar um no outro aliados com ficha criminal

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 00h03
Dois homens, um à esquerda e outro à direita, vestem ternos escuros e camisas claras, em pé sobre um palco azul com detalhes geométricos. Ao fundo, um painel azul exibe a palavra ELEIÇÕES e o logo da TV Globo
Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas: candidatos ao governo de São Paulo em debate na TV Globo (Bob Paulino/Globo/.)
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O último debate entre os candidatos ao governo de São Paulo antes do primeiro turno da eleição começou nesta terça-feira, 29, com uma discussão sobre segurança pública, em que tanto o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) quanto o desafiante Fernando Haddad (PT) tentaram colar um no outro aliados envolvidos com o crime organizado.

Haddad lembrou que o opositor pediu votos para os filhos do ex-vereador da capital Milton Leite (União), preso desde o último dia 18 por suspeita de envolvimento na infiltração do PCC nas empresas concessionárias dos ônibus metropolitanos, ao que Tarcísio respondeu citando o vereador Senival Moura, que ficou detido por dois meses por suspeita de participar de um esquema de lavagem de dinheiro também envolvendo o PCC e as empresas de transporte na capital. Ele era filiado ao PT, mas pediu afastamento após a prisão. “Infiltração do crime tem em todo lugar”, disse Tarcísio.

O governador lembrou que a lobista Roberta Luchsinger, alvo de investigações sobre as fraudes no INSS, tinha publicações favoráveis a Haddad nas redes sociais, mas disse que a associação não seria justa. “Tenho certeza que você não tem nada a ver [com Luchsinger], porque a gente te conhece. Estou falando que às vezes estamos expostos a esse tipo de coisa”.

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