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Política

Tarcísio x Haddad: como está a disputa digital em São Paulo

Levantamento da Ativaweb compara o desempenho dos dois principais nomes na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 21h57 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h31
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Tarcísio x Haddad: como está a disputa digital em São Paulo Priorizar nos meus resultados Google

Na disputa pelo governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas mantém vantagem sobre Fernando Haddad no ambiente digital, mas o adversário vem reduzindo a distância. É o que aponta um levantamento da Ativaweb detalhado por seu CEO, Alek Maracajá, no programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal. Segundo Maracajá, Tarcísio ainda reúne a maior base de seguidores e o maior volume de engajamento, enquanto Haddad apresentou crescimento mais acelerado nos indicadores analisados.

De acordo com o estudo apresentado no programa, Tarcísio tem cerca de 6 milhões de seguidores, contra 2,7 milhões de Haddad. Para Maracajá, a vantagem do governador está relacionada também ao tempo de presença no ambiente digital. “Ele tem mais combustível”, afirmou o CEO da Ativaweb.

Por que Haddad encurtou a distância?

Apesar da vantagem numérica de Tarcísio, Haddad aparece à frente em uma métrica relevante: a taxa de engajamento. Segundo os dados apresentados por Maracajá, o índice de Haddad é de 3,14%, enquanto o de Tarcísio está em 2,5%.

A taxa considera, conforme explicado no programa, interações como curtidas e compartilhamentos. Na avaliação de Maracajá, o desempenho indica que Haddad está conseguindo gerar mais interação proporcionalmente à sua base. “Ele está interagindo mais”, disse.

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“Ele [Haddad] está convencendo mais as pessoas com o conteúdo dele, que, nesse momento, é extremamente relevante ele conseguir convencer e deixar as pessoas no compartilhamento, na curtida, que vai levar ele mais e ser conhecido”, explicou.

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O que explica a força digital de Tarcísio?

Para Maracajá, Tarcísio mantém uma vantagem importante por contar com uma base maior de seguidores e apresentar, segundo o estudo, maior volume absoluto de engajamento. O especialista descreveu essa estrutura como uma “máquina” que permite ao governador acelerar mais no ambiente digital.

Ao mesmo tempo, o levantamento aponta uma mudança no ritmo da disputa. “Haddad, nesse momento, é o mais forte, porque ganhou mais seguidores, ganhou mais taxa de engajamento”, afirmou Maracajá. Segundo ele, os movimentos tornam a disputa digital em São Paulo mais intensa.

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Quem está crescendo mais nas redes?

O principal destaque do levantamento na semana analisada foi justamente a evolução de Haddad. Segundo Maracajá, o crescimento percentual de Haddad foi de 1%, enquanto Tarcísio avançou 0,90%.

Na avaliação apresentada no VEJA em Foco, a diferença sugere que o conteúdo de Haddad estava alcançando melhor seus próprios seguidores naquele momento. “O feed do Haddad está entregando mais para os seus seguidores”, afirmou Maracajá, ao comparar os dois perfis.

Além disso, Maracajá fez uma ressalva sobre a leitura dos números: tanto Tarcísio quanto Haddad possuem projeção além do estado. “Tanto Tarcísio como Haddad são personalidades nacionais”, afirmou. Segundo ele, isso faz com que os dois também tenham capacidade de gerar engajamento em âmbito nacional.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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