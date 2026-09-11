Tarcísio x Haddad: a nova pesquisa do Datafolha para o governo de São Paulo
Tarcísio oscila para cima e tem chance de reeleição já no primeiro turno
Uma nova pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na liderança para a reeleição, com 49% das intenções de voto e chance de vitória já no primeiro turno. Em segundo lugar, está Fernando Haddad (PT), com 29% –uma diferença de vinte pontos percentuais.
Na comparação com a rodada anterior, de 26 de agosto, Tarcísio oscilou quatro pontos para cima, no limite da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos –ele tinha 45%. Todas as movimentações se deram dentro da margem.
A corrida pelo Senado no estado está mais acirrada, com um empate quádruplo na liderança entre Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB), André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP).
Veja os números da pesquisa de primeiro turno para o governo de São Paulo:
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 49% (tinha 45% em agosto)
- Fernando Haddad (PT): 29% (tinha 27%)
- Policial Edjane (Agir): 3% (tinha 3%)
- Carlos Machado (PCB): 3% (tinha 3%)
- Vera Lúcia (PSTU): 2% (tinha 4%)
- Vivian Mendes (UP): 2% (tinha 2%)
- Indecisos: 3% (eram 4%)
- Branco/nulo: 8% (eram 11%)
Segundo turno
O instituto também testou um cenário de segundo turno entre Haddad e Tarcísio, que segue favorito, com 21 pontos percentuais de vantagem.
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 56% (eram 54% em 21/8)
- Fernando Haddad (PT): 35% (eram 35%)
- Em branco/nulo/nenhum: 7% (eram 9%)
- Indecisos: 2% (eram 2%)
Sobre a pesquisa
Contratado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, o Datafolha entrevistou 1.610 eleitores paulistas entre os dias 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. Os protocolos de registro na Justiça Eleitoral são BR-03904/2026 e SP-04189/2026.