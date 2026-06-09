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Política

Tarcísio oficializa repasse para a Saúde de todos os municípios de SP

Aporte de R$ 1,56 bilhão vai reforçar o caixa das prefeituras para custear exames, cirurgias e complementar a Tabela SUS

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 18h15
Tarcísio de Freitas, sorrindo e de braços cruzados, veste camisa social azul clara com distintivo no peito, em meio a uma multidão. Um homem careca ao fundo ri, e uma pessoa à direita filma com um celular.
 (Pablo Jacob/Governo do Estado SP/Divulgação)
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Tarcísio oficializa repasse para a Saúde de todos os municípios de SP Priorize VEJA no Google

O governador Tarcísio de Freitas oficializou nesta terça-feira, 9, no Palácio dos Bandeirantes, o investimento de R$ 1,56 bilhão para a atenção básica, recursos que vão beneficiar todos os 645 municípios do Estado de São Paulo.

O aporte do governo paulista se divide em três frentes, sendo:

  • R$ 201 milhões referentes ao programa de Incentivo à Gestão Municipal (IGM SUS Paulista);
  • R$ 600 milhões de transferências voluntárias e impositivas, indicadas por parlamentares estaduais;
  • Além de outros R$ 760 milhões destinados à Tabela SUS Paulista, que corrige defasagens ao complementar pagamentos federais.
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Os valores serão enviados aos Fundos Municipais de Saúde, e poderão custear os serviços e os investimentos nas redes locais.

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Com o repasse, o governo estadual visa ampliar a eficiência dos atendimentos médicos, aumentar a oferta de exames e cirurgias no território paulista, combatendo desde a mortalidade infantil até surtos epidemiológicos.

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