Tarcísio oficializa repasse para a Saúde de todos os municípios de SP

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O Governo de São Paulo, sob Tarcísio de Freitas, destina R$ 1,56 bilhão para a atenção básica em todos os 645 municípios paulistas. O investimento visa aprimorar serviços de saúde, aumentar a oferta de exames e cirurgias, e combater doenças, com recursos para o IGM SUS Paulista e a Tabela SUS.

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O governador Tarcísio de Freitas oficializou nesta terça-feira, 9, no Palácio dos Bandeirantes, o investimento de R$ 1,56 bilhão para a atenção básica, recursos que vão beneficiar todos os 645 municípios do Estado de São Paulo.

O aporte do governo paulista se divide em três frentes, sendo:

R$ 201 milhões referentes ao programa de Incentivo à Gestão Municipal (IGM SUS Paulista);

R$ 600 milhões de transferências voluntárias e impositivas, indicadas por parlamentares estaduais;

Além de outros R$ 760 milhões destinados à Tabela SUS Paulista, que corrige defasagens ao complementar pagamentos federais.

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Os valores serão enviados aos Fundos Municipais de Saúde, e poderão custear os serviços e os investimentos nas redes locais.

Com o repasse, o governo estadual visa ampliar a eficiência dos atendimentos médicos, aumentar a oferta de exames e cirurgias no território paulista, combatendo desde a mortalidade infantil até surtos epidemiológicos.