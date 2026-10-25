Tarcísio nega problemas de transporte em SP e critica decisão de Zanin de estender votação

Aliado de Flávio Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, negou problemas no transporte público de São Paulo e criticou decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF, de estender a votação até 19h.

“É inacreditável o que está acontecendo. O argumento utilizado pelo PT é fantasioso. Está funcionando tranquilamente os transportes. Vem essa narrativa no final do período, uma tentativa de criar uma situação”, afirma Tarcísio a jornalistas.

Mais cedo, Zanin determinou a prorrogação do horário de encerramento de votação após os relatos de redução de frota de ônibus em diversas cidades do país. A decisão vale para todas as seções eleitorais do Brasil.

Na capital e na Grande São Paulo, houve registros de ônibus enfileirados parados nas ruas, garagens lotadas de coletivos, demora na circulação, pontos e terminais lotados e passageiros que relatam longas esperas.

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Isso teria acontecido apesar da Justiça Eleitoral ter determinado que a prefeitura de São Paulo e a SPTrans mantivesse 100% da frota em operação neste domingo.

Tarcísio não economizou críticas ao magistrado e disse que o Judiciário escreve um novo capítulo na crise institucional.

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“Sinceramente, é lamentável que o Brasil passe por isso. Estão tumultuando uma eleição pela certeza da derrota. É uma decisão que não faz o menor sentido, pedida diretamente a um ministro, passando por cima da autoridade do TSE. Ou seja, o Judiciário que mergulhou o Brasil em uma crise institucional sem precedentes escreve um novo capítulo dessa crise. Estão tumultuando uma eleição que era para ser absolutamente tranquila”, afirmou o governador paulista.

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